La capitale de l’Arabie saoudite visée par des frappes pour la première fois

Comme d’autres Etats du Golfe, l'Arabie saoudite est régulièrement visée par des attaques de missiles et de drones depuis le début du conflit impliquant l'Iran. Selon le ministère saoudien de la Défense, plus de 400 drones ennemis et plus de 30 missiles balistiques ont été interceptés depuis le 28 février.

Jusqu’ici, les frappes iraniennes se concentraient sur l’est du pays et sur les zones côtières du golfe Persique. Mais mercredi, un cap a été franchi: la capitale Riyad a été directement visée pour la première fois. D’après Reuters, plusieurs fortes explosions ont été entendues en début de soirée. Les plus de 7 millions d’habitants ont reçu une alerte sur leur téléphone signalant une menace imminente. Dès le début du conflit, l’ambassade des Etats-Unis à Riyad avait déjà été ciblée par un drone.

Peu après 18h30 (heure suisse), le ministère de la Défense a indiqué que quatre missiles balistiques avaient été tirés en direction de la capitale. Selon les autorités, ils ont été interceptés et détruits. A ce stade, aucun dégât majeur ni blessé n’est signalé.

Allié clé des Etats-Unis dans la région, Arabie saoudite occupe une position stratégique croissante. En raison des tensions autour du détroit d’Ormuz, le royaume s’impose de plus en plus comme une plaque tournante essentielle pour les exportations de pétrole – ce qui en fait également une cible de premier plan pour Téhéran.