Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Son état de santé reste flou. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 968 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 7 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés.
La capitale de l’Arabie saoudite visée par des frappes pour la première fois
Comme d’autres Etats du Golfe, l'Arabie saoudite est régulièrement visée par des attaques de missiles et de drones depuis le début du conflit impliquant l'Iran. Selon le ministère saoudien de la Défense, plus de 400 drones ennemis et plus de 30 missiles balistiques ont été interceptés depuis le 28 février.
Jusqu’ici, les frappes iraniennes se concentraient sur l’est du pays et sur les zones côtières du golfe Persique. Mais mercredi, un cap a été franchi: la capitale Riyad a été directement visée pour la première fois. D’après Reuters, plusieurs fortes explosions ont été entendues en début de soirée. Les plus de 7 millions d’habitants ont reçu une alerte sur leur téléphone signalant une menace imminente. Dès le début du conflit, l’ambassade des Etats-Unis à Riyad avait déjà été ciblée par un drone.
Peu après 18h30 (heure suisse), le ministère de la Défense a indiqué que quatre missiles balistiques avaient été tirés en direction de la capitale. Selon les autorités, ils ont été interceptés et détruits. A ce stade, aucun dégât majeur ni blessé n’est signalé.
Allié clé des Etats-Unis dans la région, Arabie saoudite occupe une position stratégique croissante. En raison des tensions autour du détroit d’Ormuz, le royaume s’impose de plus en plus comme une plaque tournante essentielle pour les exportations de pétrole – ce qui en fait également une cible de premier plan pour Téhéran.
Israël assure que la «série d'éliminations ne cessera pas»
L'armée israélienne a assuré mercredi que la «série d'éliminations» de responsables iraniens «ne cessera pas», affirmant avoir tué plusieurs figures du pouvoir en Iran.
«Au cours des dernières 24 heures, nous avons poursuivi la traque et l'élimination de hauts responsables du régime, des meurtriers responsables de nombreuses opérations terroristes», a dit le général de brigade Effie Defrin, porte-parole de l'armée, dans une allocution télévisée. «Nous continuerons à traquer tous les hauts responsables du régime. La série d'éliminations ne s'arrêtera pas.»
Source: AFP
Doha déplore une «menace directe» à sa sécurité après une frappe iranienne sur un site gazier
Le Qatar a affirmé mercredi que l'attaque iranienne contre la principale installation gazière du pays, ayant endommagé le site après un incendie, constituait «une menace directe à sa sécurité nationale».
L'Iran avait menacé de s'en prendre aux infrastructures énergétiques dans le Golfe en représailles à des frappes israélo-américaines sur ses propres installations.
«Le Qatar exprime sa ferme condamnation et sa dénonciation de la brutale attaque iranienne contre la zone industrielle de Ras Laffan», a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, fustigeant une «escalade dangereuse, une violation flagrante de (sa) souveraineté et une menace directe pour (sa) sécurité nationale».
Source: AFP
Le président iranien prévient de conséquences terribles
L'Iran a menacé de s'en prendre aux infrastructures énergétiques dans le Golfe en représailles à des frappes israélo-américaines sur ses propres installations.
Le président iranien prévient que les attaques contre les infrastructures énergétiques «pourraient avoir des conséquences incontrôlables».
Développement suit
Une installation gazière en feu au Qatar
L’Iran a frappé la raffinerie pétrolière de Ras Laffan, au Qatar. L’information a été confirmée par le ministère de l’Intérieur de l’Etat du Golfe sur la plateforme X. Les services de la protection civile sont mobilisés pour maîtriser un incendie déclenché par l’attaque. QatarEnergy fait état de «dommages considérables» sur un site gazier après l'attaque iranienne.
Le régime iranien avait annoncé dès l’après-midi son intention de viser plusieurs cibles dans les Etats du Golfe. La raffinerie de Ras Laffan figurait parmi ces objectifs.
Cette attaque intervient après des frappes menées par les forces américaines et israéliennes contre le champ gazier de South Pars, dans le sud de l’Iran. Ces opérations, survenues mercredi, ont provoqué une vive réaction des médias iraniens. Des autorités proches du pouvoir ont notamment menacé de s’en prendre à des infrastructures pétrolières dans les pays voisins.
Une deuxième série d'explosions entendues à Ryad
Une deuxième série de fortes explosions ont été entendues mercredi à Ryad par des journalistes de l'AFP, après que les autorités saoudiennes ont affirmé avoir intercepté quatre missiles balistiques se dirigeant vers la capitale du pays.
Le royaume du Golfe est régulièrement la cible de missiles et drones iraniens, dont certains visent ses vastes installations énergétiques et le quartier diplomatique de la capitale.
Source: AFP
Plusieurs fortes explosions à Ryad
Plusieurs explosions ont retenti mercredi à Ryad, la capitale de l'Arabie saoudite, alors que l'Iran poursuit ses frappes de représailles dans les pays du Golfe, selon des journalistes de l'AFP sur place.
Source: AFP
Le bilan des frappes israéliennes monte à 968 morts
Les frappes israéliennes sur le Liban ont tué 968 personnes, dont 116 enfants, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah pro-iranien le 2 mars, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.
Le bilan précédent annoncé par les autorités faisait état de 912 morts. Parmi les personnes tuées figurent aussi 77 femmes et 40 personnels de santé, selon le ministère, qui recense aussi 2432 blessés.
Source: AFP
L'aéroport international de Tel-Aviv touché par «des débris» de missiles iraniens
L'aéroport international Ben-Gourion, près de Tel-Aviv, a été touché «par des débris» à la suite de tirs de missiles iraniens sur Israël, a annoncé mercredi l'armée à l'AFP, sans donner la date de l'incident.
Selon les médias israéliens, des avions privés stationnés à l'aéroport ont été endommagés. L'armée a levé mercredi l'ordre de censure concernant cet incident mais n'a pas autorisé à en dévoiler la date.
Source: AFP
L'Otan discute de la meilleure façon de rouvrir le détroit d'Ormuz
Les alliés de l'Otan sont en discussion pour trouver le meilleur moyen de rouvrir le détroit d'Ormuz, voie stratégique bloquée par l'Iran à la suite des frappes américano-israéliennes, a assuré mercredi son secrétaire général.
«Nous sommes bien sûr tous d'accord pour dire que le détroit doit être rouvert. Et ce que je sais, c'est que les alliés travaillent ensemble et discutent de la manière de procéder, de la meilleure façon d'y parvenir», a déclaré Mark Rutte, en déplacement dans le nord de la Norvège pour l'exercice Cold Response.
Donald Trump a critiqué le refus des alliés des Etats-Unis de les aider à sécuriser le détroit d'Ormuz, et fait planer la menace d'un désengagement de Washington de l'Otan.
Source: AFP
Les prix du pétrole grimpent après la frappe de South Pars/North Dome
Les prix du pétrole sont repartis à la hausse mercredi, le baril de Brent grimpant même de plus de 5% après une frappe contre l'immense champ gazier de South Pars/North Dome, la plus grande réserve de gaz connue au monde.
Le baril de Brent, la référence internationale du pétrole, progressait de 4,86% à 108,45 dollars vers 13h45 GMT, peu après avoir bondi de plus de 5%. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate gagnait 2,46% à 98,58 dollars.
Source: AFP