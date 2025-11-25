DE
4000 bovins piégés sur un cargo rejeté par la Turquie
0:11
Des associations inquiètes:4000 bovins piégés sur un cargo rejeté par la Turquie

En bonne santé?
Les 3000 bovins piégés sur un navire ont débarqué en Libye

Près de 3000 bovins uruguayens ont débarqué en Libye après un mois bloqués en mer. Refusés par la Turquie pour des problèmes de certificats sanitaires, les animaux sont arrivés en bonne santé selon le gouvernement uruguayen.
Publié: 16:07 heures
Il y a près d'une semaine, des associations dénonçaient de nombreux animaux morts à bord du navire.
AFP Agence France-Presse

Près de 3000 bovins uruguayens, bloqués pendant un mois sur un navire au large des côtes turques, ont débarqué en Libye en bonne santé, a annoncé lundi le gouvernement uruguayen. Les autorités turques avaient bloqué le débarquement, invoquant des incohérences dans les certificats sanitaires requis pour l'entrée du bétail sur leur territoire.

L'Uruguay a évoqué un désaccord entre l'exportateur et l'importateur et avait indiqué la semaine dernière que le navire avait entamé son voyage de retour, tout en précisant qu'il tenterait de réacheminer le bétail vers une autre destination.

«En bonne santé» selon le ministère

Avec le débarquement des 2901 animaux, cette situation qui était suivie par les autorités sanitaires, les organisations internationales et le public «est définitivement résolue», a souligné le ministère uruguayen de l'Élevage, de l'Agriculture et de la Pêche. Le ministère a précisé que «les animaux ont débarqué en bonne santé».

La Fondation pour la protection des animaux avait mis en garde contre les risques sanitaires liés au blocage du bétail en mer. Le cargo transportant les animaux était ancré au large du port de Bandirma (ouest de la Turquie) depuis le 21 octobre.

269'000 têtes de bétail vers la Turquie

À cette date, «des inspections ont révélé que certains animaux n'étaient pas munis de boucles auriculaires ni de puces d'identification électronique, et que 469 d'entre eux ne correspondaient pas aux listes fournies», ce qui a conduit à l'interdiction d'entrée du bétail, a indiqué le gouvernement turc.

Lundi Montevideo a réaffirmé que «cette affaire ne soulève aucune préoccupation sanitaire concernant le bétail exporté» et qu'il s'agit d'un différend entre parties privées. À ce jour, l'Uruguay a exporté plus de 269'000 têtes de bétail vers la Turquie en 2025, selon les données officielles. L'Uruguay, qui compte 3,5 millions d'habitants et environ 12 millions de têtes de bétail, est un grand pays exportateur de produits agricoles.

