Près de 4000 bovins piégés depuis deux mois en mer

Publié: il y a 50 minutes

Les défenseurs des animaux alertent sur le sort de milliers de bovins transportés à bord du Spiridon II. Parti d’Uruguay il y a deux mois puis refoulé par la Turquie, le navire semble désormais faire route vers la capitale uruguayenne Montevideo.

ATS Agence télégraphique suisse

Les défenseurs d'animaux s’inquiètent pour la survie de milliers de bovins uruguayens transportés à bord du navire de bétail Spiridon II. Parti il y a deux mois, le bateau semble faire route vers la capitale uruguayenne Montevideo après avoir été refoulé par la Turquie, selon les données de Marinetraffic. Aucune confirmation officielle n’a toutefois été donnée.

Après un long périple, le navire, qui transporte près de 4000 bovins, a patienté plusieurs semaines au large des côtes turques, sans obtenir l’autorisation de décharger, notamment en raison de documents manquants, selon la direction turque de la communication.

«Le navire arrivera à vide»

Si le Spiridon II retourne effectivement en Uruguay, «nous partons du principe qu’il arrivera à vide», a déclaré l’organisation allemande Animal Welfare Foundation à l’agence de presse dpa. «Les animaux vivent depuis des mois dans leurs propres excréments et la concentration d’ammoniac est extrêmement élevée, surtout dans les étages inférieurs.»

Environ la moitié des quelque 3000 femelles seraient gestantes. Dans ces conditions de stress, les fausses couches sont fréquentes. La survie de nouveaux-nés serait quasi impossible.

Le manque d’équipements de traite et l’absence de personnel formé aggravent encore la situation. Les vaches ayant perdu leurs veaux développeront tôt ou tard des mammites.

Des dizaines d'animaux morts

Selon l’organisation, le navire est arrivé le 22 octobre au large de Bandirma, dans la mer de Marmara. Quinze entreprises auraient sollicité l’importation des animaux, selon la direction turque de la communication. Mais l’absence de puces ou de marques auriculaires, ainsi que des incohérences dans les listes fournies, ont conduit au refus.

Une inspection à bord a révélé que 140 animaux avaient mis bas durant le voyage, indique le politicien d’opposition Turhan Cömez, citant des documents judiciaires. Quatre-vingt-dix veaux manquent à l’appel.

Des dizaines d’animaux seraient déjà morts pendant le trajet vers la Turquie. Début de semaine dernière, le navire a été autorisé à accoster brièvement. Des photos montrent le chargement de bottes de foin, insuffisant selon l’Animal Welfare Foundation.