DE
FR
4000 bovins piégés sur un cargo rejeté par la Turquie
0:11
Des associations inquiètes:4000 bovins piégés sur un cargo rejeté par la Turquie

De nombreuses bêtes mortes
Près de 4000 bovins piégés depuis deux mois en mer

Les défenseurs des animaux alertent sur le sort de milliers de bovins transportés à bord du Spiridon II. Parti d’Uruguay il y a deux mois puis refoulé par la Turquie, le navire semble désormais faire route vers la capitale uruguayenne Montevideo.
Publié: il y a 50 minutes
Partager
Écouter
Des animaux seraient déjà morts à bord du navire Spiridon II.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les défenseurs d'animaux s’inquiètent pour la survie de milliers de bovins uruguayens transportés à bord du navire de bétail Spiridon II. Parti il y a deux mois, le bateau semble faire route vers la capitale uruguayenne Montevideo après avoir été refoulé par la Turquie, selon les données de Marinetraffic. Aucune confirmation officielle n’a toutefois été donnée.

Après un long périple, le navire, qui transporte près de 4000 bovins, a patienté plusieurs semaines au large des côtes turques, sans obtenir l’autorisation de décharger, notamment en raison de documents manquants, selon la direction turque de la communication.

«Le navire arrivera à vide»

Si le Spiridon II retourne effectivement en Uruguay, «nous partons du principe qu’il arrivera à vide», a déclaré l’organisation allemande Animal Welfare Foundation à l’agence de presse dpa. «Les animaux vivent depuis des mois dans leurs propres excréments et la concentration d’ammoniac est extrêmement élevée, surtout dans les étages inférieurs.» 

Environ la moitié des quelque 3000 femelles seraient gestantes. Dans ces conditions de stress, les fausses couches sont fréquentes. La survie de nouveaux-nés serait quasi impossible.

A lire aussi
Mortalité des bovins due aux loups: pourquoi les chiffres étaient faux
Fact checking
Dans le Jura vaudois
Mortalité des bovins due aux loups: pourquoi les chiffres étaient faux
Des centaines de vaches bloquées sur les alpages: «Notre grosse crainte, c'est le gel et la neige»
Dermatose nodulaire
Des centaines de vaches bloquées sur les alpages

Le manque d’équipements de traite et l’absence de personnel formé aggravent encore la situation. Les vaches ayant perdu leurs veaux développeront tôt ou tard des mammites.

Des dizaines d'animaux morts

Selon l’organisation, le navire est arrivé le 22 octobre au large de Bandirma, dans la mer de Marmara. Quinze entreprises auraient sollicité l’importation des animaux, selon la direction turque de la communication. Mais l’absence de puces ou de marques auriculaires, ainsi que des incohérences dans les listes fournies, ont conduit au refus.

Une inspection à bord a révélé que 140 animaux avaient mis bas durant le voyage, indique le politicien d’opposition Turhan Cömez, citant des documents judiciaires. Quatre-vingt-dix veaux manquent à l’appel. 

Des dizaines d’animaux seraient déjà morts pendant le trajet vers la Turquie. Début de semaine dernière, le navire a été autorisé à accoster brièvement. Des photos montrent le chargement de bottes de foin, insuffisant selon l’Animal Welfare Foundation.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus