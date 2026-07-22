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Emeutes contre le gouvernement
Un homme exécuté en Iran pour les manifestations de janvier

Un homme a été exécuté en Iran pour son rôle présumé dans les manifestations antigouvernementales de janvier. Mehdi Khanaki, accusé de liens avec un groupe terroriste, avait été arrêté en possession d'armes.
Publié: il y a 9 minutes
Le pouvoir judiciaire iranien a annoncé mercredi l'exécution du manifestant Mehdi Khanaki.
Photo: IMAGO/Avalon.red
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AFP Agence France-Presse

Un homme reconnu coupable d'avoir été impliqué dans les manifestations antigouvernementales de décembre et janvier en Iran a été exécuté, a annoncé mercredi le pouvoir judiciaire iranien. «La peine de mort de Mehdi Khanaki, membre actif d'un groupe terroriste lors des manifestations a été exécutée après confirmation par la Cour suprême», a rapporté l'agence Mizan Online, organe du pouvoir judiciaire.

L'accusé avait été arrêté le 10 février à Karaj, à l'ouest de Téhéran, en possession d'un important arsenal, selon la même source, qui a précisé que des fusillades de janvier avaient été perpétrées avec ces armes. Mehdi Khanaki «avait été condamné à mort et à la confiscation de tous ses biens pour avoir agi en faveur des régimes sioniste et américain», a affirmé Mizan.

Multiplication des exécutions

Fin décembre, un mouvement de contestation initialement lancé contre la vie chère s'était rapidement mué en vastes manifestations antigouvernementales, qui ont culminé les 8 et 9 janvier. Le pouvoir a reconnu plus de 3000 morts, imputant les violences à des «actes terroristes» orchestrés par les Etats-Unis et Israël. Des ONG basées à l'étranger ont parlé elles d'une répression ayant fait des milliers de morts.

Les exécutions se sont multipliées dans le pays depuis le début de la guerre déclenchée par une offensive américano-israélienne le 28 février contre l'Iran. Une grande partie des personnes exécutées avaient été condamnées pour leur participation aux manifestations.

L'année dernière, les autorités ont exécuté au moins 1639 personnes, un record depuis 1989, ont récemment indiqué les ONG Iran Human Rights et Ensemble contre la peine de mort (ECPM), basées à l'étranger. Selon des ONG, dont Amnesty International, l'Iran est le pays qui recourt le plus à la peine capitale après la Chine. La semaine dernière, trois hommes ont été exécutés, accusés d'avoir participé aux mêmes manifestations de l'hiver, selon la justice iranienne.


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