Meta nie toute ingérence dans la campagne au Brésil

A quelques semaines du second tour au Brésil, Lula accuse Meta de censurer ses contenus sur Instagram. Meta dément toute ingérence, parlant de problèmes techniques non spécifiques au pays.

En bref L'équipe de campagne de Luiz Inácio Lula da Silva accuse Meta d'interférences électorales, affirmant que des contenus sur Instagram liés au président brésilien ont été bloqués ou limités à l'approche du second tour du 25 octobre contre Flávio Bolsonaro.

Meta réfute ces accusations en les qualifiant de fausses et attribue les blocages à des problèmes techniques, tout en affirmant respecter les règles électorales et garantir des conditions équitables sur ses plateformes.

Lula, qui a obtenu 45% contre 47% pour Bolsonaro au premier tour, a déposé une plainte auprès du tribunal électoral et intensifie sa campagne sur les réseaux sociaux à l'aide de vidéos selfies.

AFP Agence France-Presse

L'équipe de campagne du président du Brésil et candidat à sa réélection Luiz Inácio Lula da Silva a accusé samedi Meta, la maison mère de Facebook, WhatsApp et Instagram, d'«interférences» avec des blocages présumés de ses contenus.

Ces derniers jours, le géant technologique américain «a empêché le profil du président Lula de promouvoir des publications du fil sur Instagram», tandis qu'une publication de son compte officiel «a subi une interruption de recension des vues, ce qui a affecté sa portée», a-t-elle assuré avant le second tour du 25 octobre, où il affrontera le sénateur Flávio Bolsonaro, fils de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022)

L'équipe du dirigeant de gauche qui brigue un quatrième mandat a également affirmé qu'avant le premier tour de dimanche dernier, remporté par Flávio Bolsonaro (47% contre 45%), la page de Lula et celles d'autres dirigeants de gauche «ont soudainement disparu du moteur de recherche d'Instagram».

Meta a attribué ces épisodes à des problèmes techniques, selon le communiqué. «Les allégations sont tout simplement fausses et ne reposent sur aucun fait», a affirmé le bureau de la société au Brésil dans un courriel à l'AFP.

«Une tentative d'interférer»

«Bon nombre des problèmes techniques mentionnés n'ont pas touché exclusivement le Brésil ni des comptes spécifiques», a indiqué Meta, ajoutant: «nous respectons les règles électorales et nous sommes attachés à garantir des conditions équitables dans l'utilisation de nos plateformes».

«La succession de problèmes techniques que l'entreprise n'a pas expliqués suscite de fortes suspicions que les actions de Meta constituent une tentative d'interférer dans le processus électoral brésilien au profit de la candidature de Flávio Bolsonaro», a ajouté le communiqué. Lula a déjà dénoncé des tentatives d'ingérence électorale du président des Etats-Unis Donald Trump en faveur de son rival, et son gouvernement évalue si les grandes entreprises technologiques, connues sous le nom de big tech, peuvent agir dans ce sens.

«Nous n'avons pas de preuves de ce lien concret et formel», a admis à l'AFP Eden Valadares, secrétaire à la communication du parti des travailleurs de Lula. Il a toutefois rappelé que lorsque Trump a tenté «d'interférer dans les décisions de la Cour suprême brésilienne», il a mentionné «les intérêts des soi-disant big tech», ce qui «constitue plus qu'une preuve de cet intérêt partagé».

L'équipe de campagne a ajouté avoir déposé une plainte devant le tribunal électoral contre ces blocages présumés. Après le premier tour, le président octogénaire, qui n'utilise pas de téléphone portable, a mis en place une stratégie centrée sur les réseaux sociaux, où il a commencé à publier des vidéos selfies.