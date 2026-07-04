Une ex-médecin égyptienne, Omnia Swaydan, a été condamnée samedi à six mois de prison pour avoir dénoncé sur Facebook des violences contre des femmes dans un hôpital d'Alexandrie. Elle a aussi écopé d'une amende de 20'000 livres égyptiennes.

AFP Agence France-Presse

Un tribunal égyptien a condamné samedi une ancienne médecin, qui avait dénoncé des violences infligées à des femmes dans un hôpital d'Alexandrie, à six mois de prison pour diffusion de fausses informations, a annoncé son avocat.

Omnia Swaydan a été condamnée pour une publication sur Facebook décrivant des abus généralisés à l'hôpital universitaire Al-Shatby, où elle avait effectué son internat entre 2020 et 2021, selon son avocat Mohamed Ramadan. Omnia Swaydan a été reconnue coupable de diffusion de fausses informations susceptibles de «perturber l'ordre public, de semer la peur parmi la population et de causer un préjudice».

Elle a toutefois été blanchie du chef de «violation des valeurs familiales», en lien avec ses propos sur le personnel hospitalier, a précisé à l'AFP son autre avocat, Khaled Ali. La cour lui a également imposé une amende de 20'000 livres égyptiennes (325 francs), a indiqué Me Ramadan, précisant qu'il allait faire appel.

Dans sa publication, désormais supprimée, elle relatait dans le détail des cas présumés de violences obstétricales, de négligence envers les patientes et de traitements dégradants infligés aux femmes à Al-Shatby.

«Une expérience limitée»

Elle avait notamment dénoncé une agression sexuelle sur une femme pendant son accouchement, et décrit des cas présumés de refus de soins, notamment à une victime d'agression sexuelle et à une femme enceinte gravement malade, faute de justificatif de mariage.

L'ex-médecin, qui travaille désormais dans l'industrie du cinéma, avait été arrêtée mi-juin à son domicile puis remise en liberté dans l'attente de son procès. Selon le parquet, elle avait expliqué aux enquêteurs que certains de ces faits remontaient à l'époque où elle suivait une formation et qu'en raison de son «expérience limitée», elle les avait considérés comme inhabituels et contraires aux pratiques médicales courantes.

Toujours selon le parquet, elle a également reconnu que d'autres faits lui avaient été rapportés, sans qu'elle ne les vérifie, par «des personnes qu'elle n'avait pas pu identifier». Avant son renvoi en procès, l'Université d'Alexandrie avait déclaré qu'elle enquêterait, ajoutant que tout acte répréhensible serait traité «avec la plus grande fermeté».

Le syndicat des médecins a quant à lui assuré n'avoir reçu aucune plainte officielle concernant ces incidents et a appelé toute personne disposant de preuves à les soumettre par les voies officielles. A la suite de cette affaire, plusieurs femmes ont fait part sur les réseaux sociaux d'expériences similaires dans des hôpitaux publics en Egypte, en particulier celui d'Al-Shatby. L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante ces allégations.