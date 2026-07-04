Un tribunal égyptien a condamné samedi une ancienne médecin, qui avait dénoncé des violences infligées à des femmes dans un hôpital d'Alexandrie, à six mois de prison pour diffusion de fausses informations, a annoncé son avocat.
Omnia Swaydan a été condamnée pour une publication sur Facebook décrivant des abus généralisés à l'hôpital universitaire Al-Shatby, où elle avait effectué son internat entre 2020 et 2021, selon son avocat Mohamed Ramadan. Omnia Swaydan a été reconnue coupable de diffusion de fausses informations susceptibles de «perturber l'ordre public, de semer la peur parmi la population et de causer un préjudice».
Elle a toutefois été blanchie du chef de «violation des valeurs familiales», en lien avec ses propos sur le personnel hospitalier, a précisé à l'AFP son autre avocat, Khaled Ali. La cour lui a également imposé une amende de 20'000 livres égyptiennes (325 francs), a indiqué Me Ramadan, précisant qu'il allait faire appel.
Dans sa publication, désormais supprimée, elle relatait dans le détail des cas présumés de violences obstétricales, de négligence envers les patientes et de traitements dégradants infligés aux femmes à Al-Shatby.
«Une expérience limitée»
Elle avait notamment dénoncé une agression sexuelle sur une femme pendant son accouchement, et décrit des cas présumés de refus de soins, notamment à une victime d'agression sexuelle et à une femme enceinte gravement malade, faute de justificatif de mariage.
L'ex-médecin, qui travaille désormais dans l'industrie du cinéma, avait été arrêtée mi-juin à son domicile puis remise en liberté dans l'attente de son procès. Selon le parquet, elle avait expliqué aux enquêteurs que certains de ces faits remontaient à l'époque où elle suivait une formation et qu'en raison de son «expérience limitée», elle les avait considérés comme inhabituels et contraires aux pratiques médicales courantes.
Toujours selon le parquet, elle a également reconnu que d'autres faits lui avaient été rapportés, sans qu'elle ne les vérifie, par «des personnes qu'elle n'avait pas pu identifier». Avant son renvoi en procès, l'Université d'Alexandrie avait déclaré qu'elle enquêterait, ajoutant que tout acte répréhensible serait traité «avec la plus grande fermeté».
Le syndicat des médecins a quant à lui assuré n'avoir reçu aucune plainte officielle concernant ces incidents et a appelé toute personne disposant de preuves à les soumettre par les voies officielles. A la suite de cette affaire, plusieurs femmes ont fait part sur les réseaux sociaux d'expériences similaires dans des hôpitaux publics en Egypte, en particulier celui d'Al-Shatby. L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante ces allégations.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
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