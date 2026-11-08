Deux trains sont entrés en collision dimanche à Gizeh, au sud du Caire. Au moins quatre passagers sont morts et 88 blessés sont hospitalisés, tandis qu’une enquête a été ouverte sur les causes de l’accident.

Une collision entre deux trains en Egypte fait au moins quatre morts et 88 blessés

Une collision entre deux trains en Egypte fait au moins quatre morts et 88 blessés

AFP Agence France-Presse

Deux trains sont entrés en collision dimanche au sud de la capitale égyptienne, provoquant le déraillement de plusieurs wagons et faisant au moins quatre morts et des dizaines de blessés, ont indiqué les autorités.

Un train circulant de Gizeh vers Fayoum a percuté l'arrière d'un autre train circulant vers le sud, du Caire vers la ville d'Assouan, ont précisé les autorités ferroviaires. Tous ces sites sont d'importantes destinations touristiques.

Selon un premier bilan du ministère de la Santé, l'accident a tué quatre passagers et 88 personnes sont actuellement soignées pour des blessures dans des hôpitaux de la région de Gizeh.

Sur le site de la collision, plusieurs wagons dont certains réduits à l'état de carcasses, sont renversés sur le côté, ont constaté des journalistes de l'AFP. L'une des extrémités du train est un amas de ferraille, tandis que le bout de l'autre, éventré par l'impact, a basculé hors des rails dans une ferme voisine.

Enquête ouverte

Des secouristes et des passants ont été vus transportant une victime dans un sac mortuaire noir. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a dit suivre la situation «avec une grande inquiétude» et avoir ordonné aux autorités de mener une enquête d'urgence afin de «faire répondre de leurs actes tous ceux dont la négligence serait avérée».

Les autorités ont indiqué avoir ouvert une enquête sur les causes de l'accident, qui s'est produit dans la région d'Al-Ayyat, à Gizeh, déjà le théâtre de la pire catastrophe ferroviaire de l'histoire de l'Égypte.

En 2002, plus de 370 personnes avaient été tuées dans un incendie qui s'était déclaré à bord d'un train transportant des vacanciers au sud du Caire. En 2009, plusieurs collisions ferroviaires dans cette région avaient fait des dizaines de victimes.

Les 110 millions d'Égyptiens dépendent fortement du transport ferroviaire, mais le réseau, l'un des plus vastes d'Afrique, a connu nombre d'accidents mortels.

Depuis dix ans, l'Égypte a investi des milliards de dollars dans la modernisation de ses infrastructures de transport, notamment dans de nouvelles autoroutes et des lignes ferroviaires à grande vitesse. Mais elle n'a pas encore procédé à la rénovation d'une grande partie de son réseau ferroviaire vieillissant.