Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes des attaques du Hamas en Israël du 7 octobre 2023. Trois ans après, il réaffirme l'engagement de la France contre l'antisémitisme et le terrorisme.

AFP Agence France-Presse

Emmanuel Macron a salué mercredi la mémoire des victimes du 7-Octobre, trois ans après les «attaques terroristes barbares du Hamas» en Israël, promettant de «combattre l'antisémitisme», «partout et toujours». «Trois ans que nous partageons la douleur de l'État d'Israël et des familles endeuillées. Trois ans plus tard, nous n'oublions ni les noms, ni les visages : ceux de Maya, d'Ohad, de Valentin, et de tant d'autres», a écrit le président français sur le réseau X.

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«Combattre l'antisémitisme et le terrorisme, partout et toujours, oeuvrer pour la paix et la sécurité de tous : c'est l'engagement de la France», a-t-il ajouté. L'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023, avait été la journée la plus meurtrière dans l'histoire du pays. Elle a entraîné la mort de 1.221 personnes, selon un décompte de l'AFP. Ce jour-là, 251 personnes avaient aussi été enlevées et emmenées de force à Gaza, 44 d'entre elles étant déjà mortes.

Bardella dans la tourmente

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot est mercredi en Israël à l'occasion des commémorations, ainsi que le candidat du parti Les Républicains à la présidentielle du printemps, Bruno Retailleau. Plusieurs responsables politiques doivent participer mercredi à un hommage du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) à Paris.

La candidate du Rassemblement national Marine Le Pen a aussi rappelé, sur X, «ce jour d'infamie» où «des hommes, des femmes et des enfants ont été tués uniquement parce qu'ils étaient juifs». «Nul n'oubliera ceux qui en soutenant l'insoutenable, en l'excusant, ou en le relativisant ont franchi le seuil de l'inhumanité», a-t-elle ajouté.

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Le parti d'extrême droite traverse une vive polémique, le site d'investigation Mediapart ayant révélé des propos antisémites attribués à son président Jordan Bardella, qu'il aurait tenus il y a plusieurs années, ce qu'il dément.