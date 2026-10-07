DE
FR

Trois ans après le massacre
7-Octobre: Emmanuel Macron rend hommage aux victimes du Hamas

Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes des attaques du Hamas en Israël du 7 octobre 2023. Trois ans après, il réaffirme l'engagement de la France contre l'antisémitisme et le terrorisme.
Publié: il y a 12 minutes
Emmanuel Macron a salué mercredi la mémoire des victimes trois ans après les attaques du Hamas.
Photo: LUDOVIC MARIN
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Emmanuel Macron a salué mercredi la mémoire des victimes du 7-Octobre, trois ans après les «attaques terroristes barbares du Hamas» en Israël, promettant de «combattre l'antisémitisme», «partout et toujours». «Trois ans que nous partageons la douleur de l'État d'Israël et des familles endeuillées. Trois ans plus tard, nous n'oublions ni les noms, ni les visages : ceux de Maya, d'Ohad, de Valentin, et de tant d'autres», a écrit le président français sur le réseau X.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

«Combattre l'antisémitisme et le terrorisme, partout et toujours, oeuvrer pour la paix et la sécurité de tous : c'est l'engagement de la France», a-t-il ajouté. L'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023, avait été la journée la plus meurtrière dans l'histoire du pays. Elle a entraîné la mort de 1.221 personnes, selon un décompte de l'AFP. Ce jour-là, 251 personnes avaient aussi été enlevées et emmenées de force à Gaza, 44 d'entre elles étant déjà mortes.

Bardella dans la tourmente

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot est mercredi en Israël à l'occasion des commémorations, ainsi que le candidat du parti Les Républicains à la présidentielle du printemps, Bruno Retailleau. Plusieurs responsables politiques doivent participer mercredi à un hommage du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) à Paris.

La candidate du Rassemblement national Marine Le Pen a aussi rappelé, sur X, «ce jour d'infamie» où «des hommes, des femmes et des enfants ont été tués uniquement parce qu'ils étaient juifs». «Nul n'oubliera ceux qui en soutenant l'insoutenable, en l'excusant, ou en le relativisant ont franchi le seuil de l'inhumanité», a-t-elle ajouté.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Le parti d'extrême droite traverse une vive polémique, le site d'investigation Mediapart ayant révélé des propos antisémites attribués à son président Jordan Bardella, qu'il aurait tenus il y a plusieurs années, ce qu'il dément.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus