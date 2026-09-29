En accusant Bardella, Mediapart fait exploser 5 bombes au RN

Le président du Rassemblement national aurait, selon Mediapart, tenu des propos antisémites durant sa jeunesse. La polémique a aussitot pris de l'ampleur. Jordan Bardella nie en bloc, comme Marine Le Pen, mais les vieux démons de leur parti remontent à la surface.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Jordan Bardella, président du Rassemblement national, est accusé par Mediapart d’avoir tenu des propos antisémites dans sa jeunesse. Il conteste fermement ces accusations, qualifiant les déclarations de « faux grossiers » et annonçant une plainte contre le média.

Mediapart affirme que Bardella aurait exprimé des thèses antisémites en lien avec des théories du complot et des figures controversées comme Alain Soral. Le RN dénonce une campagne de diffamation contre son leader.

Lors des élections sénatoriales du 27 septembre 2026, le RN a obtenu 11 nouveaux sièges, marquant un succès historique avec la formation d’un groupe au Sénat.

Richard Werly Journaliste Blick

Jordan Bardella a la ferme intention de se défendre. Dès la publication par Mediapart des premiers articles l’accusant d’avoir tenu des propos antisémites dans sa jeunesse, le président du Rassemblement national, âgé de 31 ans, a annoncé qu’il porterait plainte pour la publication par le site d’information de «propos complètement délirants». Marine Le Pen, de son côté, a d’emblée écarté ces accusations, les qualifiant de «dingueries» et de «barbouzeries». Objectif: riposter au plus vite contre ces accusations, alors que le RN se présente au contraire, en 2026, comme le meilleur «bouclier» de la communauté juive en France.

Au lendemain du très bon résultat obtenu aux élections sénatoriales de dimanche 27 septembre (11 nouveaux sénateurs élus et la constitution prochaine d’un groupe politique à la Haute Assemblée pour la première fois de son histoire), le parti national-populiste crie donc au scandale et à la manipulation. Jordan Bardella, prudent, a en effet laissé ouverte la porte à un possible complot dont Mediapart aurait été la victime, reproduisant de faux documents.

Mais gare! Au RN, héritier du Front national de Jean-Marie Le Pen, l’accusation d’antisémitisme n’a rien de nouveau. Elle irrigue même ce parti national-populiste fondé en 1972 par d’ex-partisans de l’Algérie française, des anti-gaullistes forcenés et des nostalgiques du régime de Vichy. L’histoire de cette formation politique a ensuite été jalonnée de scandales antisémites que «l’affaire Bardella» menace de réveiller.

La bombe de l’histoire

La première bombe qui peut exploser est celle de l’histoire. Elle est connue. Le Front national comptait parmi ses fondateurs, en 1972, des nostalgiques du Troisième Reich qui ne se cachaient pas. Il y avait parmi eux Pierre Bousquet, un ancien Waffen-SS français, et François Brigneau. Des groupes identitaires comme Occident ou Ordre nouveau ont toujours gravité dans son orbite.

Cinquante ans plus tard, plusieurs groupuscules comme le GUD (Groupe union défense, dissous en 2024) ou Bastion social (dissous en 2019 pour antisémitisme) perpétuent cet héritage. En juillet 2026, Mediapart avait publié un document intitulé «Bardella, Le Pen et la GUD Connection: un nouveau rapport accable le RN».

La seconde bombe dégoupillée par Mediapart est celle de la parole antisémite dans les rangs du Front national, devenu le RN. Ce qui a valu à ce parti et à son cofondateur Jean-Marie Le Pen plusieurs procès et condamnations. Les deux plus célèbres affaires judiciaires remontent à 1987 et 1988. Le 13 septembre 1987, Jean-Marie Le Pen déclare à propos des chambres à gaz: «Je crois que c’est un point de détail» de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Tollé! Et poursuites en justice immédiates.

Condamné en appel en mars 1991 à Versailles, le leader du FN a dû verser 100 000 francs français à chacune des neuf associations qui le poursuivaient et assurer la publicité de la décision. Un an plus tard, en septembre 1988, lors de l’université d’été du FN au Cap-d’Agde, Jean-Marie Le Pen transforme le nom du ministre Michel Durafour en «Durafour-crématoire». La justice tranche : «Ces propos banalisent les persécutions subies par les déportés, particulièrement les Juifs et les Tsiganes.»

La réussite de la dédiabolisation

Troisième bombe: celle du négationnisme. On sait que la réussite politique de Marine Le Pen est d’avoir réussi à «dédiaboliser» son parti. Opération couronnée, en 2018, par son nouveau nom: le Rassemblement national. Soit.

Mais une tache demeure: le négationnisme. La preuve? En 2015, Jean-Marie Le Pen (toujours lui) repart à l’assaut de la vérité historique et qualifie les chambres à gaz de «détail de l’histoire». Cela lui vaudra, en 2018, d’être condamné définitivement après le rejet de son pourvoi par la Cour de cassation pour contestation de crime contre l’humanité.

La date est importante: cette année-là, le jeune Jordan Bardella intègre, à 23 ans, le bureau politique du RN. Il est depuis quatre ans patron de la section départementale de son parti en Seine-Saint-Denis. Il est, un an plus tard, en 2019, tête de liste du parti aux élections européennes. Comment a-t-il fait ses classes? Comme jeune assistant parlementaire d’un député européen, Jean-François Jalkh, connu pour être l’un des compagnons de la première heure de Jean-Marie Le Pen…

Quatrième bombe: le jeune âge et le manque de maturité de Jordan Bardella. Son ascension éclair et sa popularité n’ont pas complètement effacé cette accusation portée par certains de ses pairs au sein du parti.

«Dans les échanges que nous révélons, affirme Mediapart, on découvre un Jordan Bardella à l’opposé de la vitrine officielle du parti. On le voit totalement aligné sur les thèses de l’activiste antisémite multicondamné Alain Soral (NDLR: franco-suisse, ce dernier a plusieurs fois été condamné par la justice helvétique), défendant par exemple l’existence d’un prétendu complot juif visant à contrôler l’«ordre mondial».

C’est aussi à cette période-là qu’il noue une relation particulière avec un vieil ami de Marine Le Pen, Frédéric Chatillon, une des chevilles ouvrières du rapprochement du FN avec les sphères soraliennes.» La thèse de Mediapart est claire: Jordan Bardella est un homme sous influence.

Bardella nie en bloc

Cinquième bombe enfin: la dissimulation. Jordan Bardella aurait tout fait pour ensevelir ses propos de jeune adulte, lorsqu’il dénonçait, selon Mediapart, le fait que «les banques sont toutes détenus [sic, voir boîte noire] par des Juifs». Ou que «le juif doit dominé [sic] les autres peuples, les ecraser [sic] et les voler, un sioniste est forcément juif, et en profondeur. (...) Ce qu’ils veulent, c’est un Nouvel Ordre Mondial dominé par Israel [sic], avec bien sur [sic] Jérusalem comme capitale».

Interrogé par Mediapart, Bardella nie en bloc: «Je conteste formellement vos affirmations selon lesquelles j’aurais tenu, en public comme en privé, par oral ou par écrit, des propos racistes ou antisémites de ce type», a-t-il signifié par écrit, dénonçant des «faux grossiers» et une «véritable opération de barbouzerie».

Au sein du RN, la loi du silence prévaut, mais le sujet réveille de fâcheux souvenirs: en 2024, plusieurs candidats investis par le parti national-populiste avaient en effet été écartés après la découverte de publications ou de contenus relayés par le passé, qualifiés d’antisémites, négationnistes, racistes ou nostalgiques du régime de Vichy.