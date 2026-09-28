Jordan Bardella accusé d'antisémitisme par Mediapart

Mediapart a rapporté lundi des écrits antisémites datant de 2013 de Jordan Bardella, alors jeune militant du Front national. Des propos que le président du RN a «formellement» contestés auprès du journal d’investigation, dénonçant des «faux grossiers».
Selon Mediapart, Jordan Bardella écrit notamment dans une conversation: «Le juif doit dominé (sic) les autres peuples, les écraser et les voler, un sioniste est forcément juif, et en profondeur.»
Sollicité par le média d’investigation, le président du RN a répondu par email et contesté «formellement» avoir «tenu, en public comme en privé, par oral ou par écrit, des propos racistes ou antisémites de ce type». «Le fait que je n’étais pas militant actif au sein du Front national durant l’été 2013, et encore mineur, devrait vous alerter sur le caractère mensonger de ces “sources”», a-t-il aussi déclaré.
(Développement suit)