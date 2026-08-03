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La compagnie joue la montre
Deux fonds américains ciblent EasyJet pour un rachat

EasyJet, convoitée par deux fonds américains, repousse le délai pour Castlelake jusqu'à vendredi. Apollo propose déjà 5,7 milliards de livres pour la compagnie britannique.
Publié: 12:54 heures
La compagnie aérienne britannique EasyJet est convoitée par deux fonds d'investissement américains.
Photo: Sven Thomann
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ATS Agence télégraphique suisse

La compagnie aérienne britannique EasyJet, convoitée par deux fonds d'investissement américains, a annoncé lundi le report jusqu'à la fin de la semaine du délai imparti à l'un d'eux, Castlelake, pour faire une offre ferme, alignant ainsi les dates pour les deux prétendants.

Deuxième compagnie à bas coûts d'Europe derrière sa concurrente irlandaise Ryanair, EasyJet avait annoncé début juillet un «accord de principe» avec l'autre prétendant au rachat, le fonds Apollo, sur une offre qui valoriserait l'entreprise à 5,7 milliards de livres (6,7 milliards d'euros).

«Déposer une offre»

Castlelake, qui avait formulé quelques jours plus tôt une offre un peu plus faible, avait initialement jusqu'à lundi pour faire une offre ferme. «Dans le but d'aligner» les modalités, les deux fonds ont désormais tous les deux jusqu'à vendredi 17H00, heure de Londres, au plus tard pour «annoncer une intention ferme de déposer une offre» ou renoncer, a indiqué Easyjet lundi dans un communiqué.

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Les deux fonds américains sont notamment attirés par les précieux créneaux aéroportuaires d'EasyJet, la force de sa marque et ses perspectives de croissance. Mais la compagnie à la livrée orange a vu son bénéfice plombé, lors de son troisième trimestre décalé, par les répercussions du conflit au Moyen-Orient sur les réservations et les coûts du carburant.

Le bénéfice avant impôts du groupe pour les trois mois achevés fin juin a plongé de 70%, à 85 millions de livres (près de 100 millions d'euros), selon les derniers chiffres publiés fin juillet. Le titre d'EasyJet à la Bourse de Londres progressait de 2,25% dans la matinée.

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