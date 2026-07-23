Le bénéfice d’EasyJet s’effondre au troisième trimestre: seulement 85 millions de livres contre 286 millions un an plus tôt. La guerre au Moyen-Orient et les coûts du carburant ont lourdement pesé.

Le bénéfice d'EasyJet s'effondre de 70% avec la guerre au Moyen-Orient

Le bénéfice d'EasyJet s'effondre de 70% avec la guerre au Moyen-Orient

Coûts du carburant et conflit

AFP Agence France-Presse

La compagnie aérienne britannique EasyJet a annoncé jeudi un bénéfice en forte baisse au troisième trimestre, plombé par l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur les réservations et les prix du carburant.

Le bénéfice avant impôts du groupe – convoité par deux fonds américains qui pourraient déposer une offre cet été – s'affiche à 85 millions de livres (près de 100 millions d'euros), contre 286 millions l'an passé, soit un plongeon de 70%.