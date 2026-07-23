AFP Agence France-Presse
La compagnie aérienne britannique EasyJet a annoncé jeudi un bénéfice en forte baisse au troisième trimestre, plombé par l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur les réservations et les prix du carburant.
Le bénéfice avant impôts du groupe – convoité par deux fonds américains qui pourraient déposer une offre cet été – s'affiche à 85 millions de livres (près de 100 millions d'euros), contre 286 millions l'an passé, soit un plongeon de 70%.
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