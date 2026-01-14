Des forces militaires françaises, allemandes et nordiques se déploieront au Groenland du 15 au 17 janvier. Une mission européenne de reconnaissance va être réalisée dans le cadre de l'exercice danois «Arctic Endurance».

Plusieurs pays vont participer à une mission militaire européenne au Groenland

Plusieurs pays vont participer à une mission militaire européenne au Groenland

AFP Agence France-Presse

Des militaires français, allemands et de pays nordiques vont participer à une mission militaire européenne au Groenland, une île sous souveraineté danoise convoitée par Donald Trump. La France, la Suède, l'Allemagne et la Norvège ont annoncé dans la journée qu'elles allaient déployer du personnel militaire dans ce territoire arctique pour une mission de reconnaissance qui, a précisé une source au sein du ministère français des Armées, s'inscrit dans le cadre de l'exercice danois «Arctic Endurance».

Et ce «en vue d'éventuelles contributions militaires destinées à soutenir le Danemark dans la garantie de la sécurité dans la région, par exemple dans le domaine des capacités de surveillance maritime», a expliqué le ministère allemand de la Défense. Cette «exploration du Groenland» doit avoir lieu de jeudi à samedi, a précisé ce ministère, ajoutant qu'une «équipe de reconnaissance» composée de 13 membres de la Bundeswehr serait envoyée sur place.

Le déploiement militaire français comprend un nombre non précisé de membres d'unités de montagne aguerries aux climats froids, a par ailleurs appris l'AFP mercredi auprès de l'armée française, sans plus de précisions.



