DE
FR

Drame dans un hôtel de luxe
Alcool, GHB, Xanax: le cocktail mortel ingéré par un prince saoudien

Un prince saoudien de 29 ans a été retrouvé mort dans un hôtel de luxe à Londres. Selon l’enquête, il a succombé à un mélange d’alcool, de GHB, de cannabis et de Xanax.
Publié: il y a 34 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
Le prince Abdullah est décédé au Mariott après avoir ingéré de l'alcool et de la drogue.

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Le prince saoudien Abdullah bin Fahad al-Saoud, 29 ans, a été retrouvé mort en novembre 2025 dans un hôtel de luxe à Londres.
  • Selon l'enquête, il a ingéré un cocktail fatal de substances comprenant alcool, GHB, cannabis et Xanax.
  • Le prince avait suivi plusieurs cures de désintoxication coûteuses.
SOLENE_FACE (1).png
Solène MonneyJournaliste Blick

Une chambre à 650 francs la nuit, un prince saoudien retrouvé mort sur le sol de la salle de bains et un cocktail de substances fatal. Abdoullah bin Fahad bin Abdoullah bin Abdulaziz bin Jalawi al-Saoud, 29 ans, avait été découvert sans vie en novembre dernier dans un hôtel de luxe de Londres. Les analyses toxicologiques ont depuis révélé la présence d'un mélange explosif: alcool, GHB, cannabis et Xanax dans son organisme, rapporte «The Telegraph» jeudi 23 juillet.

Le jeune homme avait réservé une semaine une chambre au Marriott de Kensington. Une employée de l’établissement l’a retrouvé entièrement habillé sur le sol de la salle de bains. Malgré l’intervention des secours, il n’avait pas pu être réanimé.

Un mélange mortel

Les analyses toxicologiques ont révélé que le taux d'alcoolémie du prince saoudien atteignait près de trois fois la limite autorisée au volant au Royaume-Uni, soit un niveau susceptible de provoquer un coma. Les médecins ont aussi détecté une concentration potentiellement mortelle de GHB, une substance qui ralentit l’activité du système nerveux. Des traces de cannabis, de Xanax et d’autres médicaments contre l’anxiété ont également été retrouvées dans son organisme.

Selon l’autopsie, le prince ne souffrait d’aucune maladie aiguë ou chronique. Il aurait succombé à un arrêt cardiaque provoqué par l’association de l’alcool et des différentes substances consommées.

Plusieurs cures de désintoxication

Le tribunal a appris que le prince rencontrait depuis plusieurs mois des difficultés liées à sa consommation d’alcool et de médicaments sur ordonnance. En août 2025, il avait intégré une clinique privée londonienne, où une semaine de traitement peut coûter jusqu’à 35’000 livres (38'000 francs). Il y avait suivi une cure de désintoxication contre l’alcool, les benzodiazépines et la prégabaline, un anxiolytique.

Sa psychiatre, Victoria Chamorro, a expliqué qu’il avait bien participé à son traitement et qu’il s’était montré «attentionné et bienveillant» avec les autres patients. Il présentait toutefois des signes d’anxiété et de déprime lors de son admission. A sa sortie, les médecins n’avaient décelé aucun risque suicidaire. Le prince avait ensuite été soigné dans une autre clinique privée, près de Liverpool, avant de quitter l’établissement le 14 octobre.

La veille de sa mort, les caméras de surveillance l’avaient filmé seul alors qu’il sortait de l’hôtel pour fumer une cigarette. Aucune autre personne n’est ensuite entrée dans sa chambre. Aucun élément ne laisse donc penser qu’un tiers serait intervenu. La médecin légiste a aussi écarté l’hypothèse d’un suicide. La justice britannique a ainsi conclu à une mort accidentelle provoquée par l’ingestion de plusieurs drogues associées à de l’alcool.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus