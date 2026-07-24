Un prince saoudien de 29 ans a été retrouvé mort dans un hôtel de luxe à Londres. Selon l’enquête, il a succombé à un mélange d’alcool, de GHB, de cannabis et de Xanax.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le prince saoudien Abdullah bin Fahad al-Saoud, 29 ans, a été retrouvé mort en novembre 2025 dans un hôtel de luxe à Londres.

Selon l'enquête, il a ingéré un cocktail fatal de substances comprenant alcool, GHB, cannabis et Xanax.

Le prince avait suivi plusieurs cures de désintoxication coûteuses.

Solène Monney Journaliste Blick

Une chambre à 650 francs la nuit, un prince saoudien retrouvé mort sur le sol de la salle de bains et un cocktail de substances fatal. Abdoullah bin Fahad bin Abdoullah bin Abdulaziz bin Jalawi al-Saoud, 29 ans, avait été découvert sans vie en novembre dernier dans un hôtel de luxe de Londres. Les analyses toxicologiques ont depuis révélé la présence d'un mélange explosif: alcool, GHB, cannabis et Xanax dans son organisme, rapporte «The Telegraph» jeudi 23 juillet.

Le jeune homme avait réservé une semaine une chambre au Marriott de Kensington. Une employée de l’établissement l’a retrouvé entièrement habillé sur le sol de la salle de bains. Malgré l’intervention des secours, il n’avait pas pu être réanimé.

Un mélange mortel

Les analyses toxicologiques ont révélé que le taux d'alcoolémie du prince saoudien atteignait près de trois fois la limite autorisée au volant au Royaume-Uni, soit un niveau susceptible de provoquer un coma. Les médecins ont aussi détecté une concentration potentiellement mortelle de GHB, une substance qui ralentit l’activité du système nerveux. Des traces de cannabis, de Xanax et d’autres médicaments contre l’anxiété ont également été retrouvées dans son organisme.

Selon l’autopsie, le prince ne souffrait d’aucune maladie aiguë ou chronique. Il aurait succombé à un arrêt cardiaque provoqué par l’association de l’alcool et des différentes substances consommées.

Plusieurs cures de désintoxication

Le tribunal a appris que le prince rencontrait depuis plusieurs mois des difficultés liées à sa consommation d’alcool et de médicaments sur ordonnance. En août 2025, il avait intégré une clinique privée londonienne, où une semaine de traitement peut coûter jusqu’à 35’000 livres (38'000 francs). Il y avait suivi une cure de désintoxication contre l’alcool, les benzodiazépines et la prégabaline, un anxiolytique.

Sa psychiatre, Victoria Chamorro, a expliqué qu’il avait bien participé à son traitement et qu’il s’était montré «attentionné et bienveillant» avec les autres patients. Il présentait toutefois des signes d’anxiété et de déprime lors de son admission. A sa sortie, les médecins n’avaient décelé aucun risque suicidaire. Le prince avait ensuite été soigné dans une autre clinique privée, près de Liverpool, avant de quitter l’établissement le 14 octobre.

La veille de sa mort, les caméras de surveillance l’avaient filmé seul alors qu’il sortait de l’hôtel pour fumer une cigarette. Aucune autre personne n’est ensuite entrée dans sa chambre. Aucun élément ne laisse donc penser qu’un tiers serait intervenu. La médecin légiste a aussi écarté l’hypothèse d’un suicide. La justice britannique a ainsi conclu à une mort accidentelle provoquée par l’ingestion de plusieurs drogues associées à de l’alcool.