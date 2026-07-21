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Dans un conteneur de bananes
Saisie record de 770 kg de cocaïne dans un port en Italie

La police italienne a découvert 770 kg de cocaïne «extra pure», dissimulée dans un conteneur de bananes à Vado Ligure. La drogue, d'une valeur de 250 millions d'euros, provenait d'un port équatorien.
Publié: il y a 55 minutes
La police italienne a saisi 770 kg de cocaïne dans le port de Vado Ligure ce mardi. (image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La police financière italienne et les douanes ont annoncé mardi la saisie de 770 kg de cocaïne «extra pure» dans le port de Vado Ligure (nord-ouest) d'une valeur à la revente d'environ 250 millions d'euros. «Cette importante cargaison de drogue était habilement dissimulée parmi des dizaines de palettes de bananes, à l'intérieur d'un conteneur frigorifique en provenance de l'un des principaux ports de l'Equateur», précise un communiqué.

Cette saisie de cocaïne représente l'une des opérations antidrogue les plus importantes menées ces dernières années dans le port de Vado Ligure, selon la même source. Il y a moins de trois semaines, les forces de l'ordre avaient déjà saisi, dans ce même port, 340 kg de cocaïne dont la valeur à la revente était d'environ 120 millions d'euros.

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