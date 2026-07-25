DE
FR

Celui que l'on surnomme «El Diablo»
Le narcotrafiquant le plus recherché du Costa Rica a été arrêté

«El Diablo», chef d'une organisation criminelle recherché depuis dix ans, a été arrêté vendredi au Costa Rica. L'opération violente a fait un mort, huit blessés et permis d'arrêter un autre fugitif.
Publié: 07:25 heures
Alejandro Arias Monge, alias «El Diablo», a été arrêté dans une propriété au cours d'une réunion avec des chefs d'autres organisations criminelles.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La police du Costa Rica a arrêté vendredi le narcotrafiquant le plus recherché du pays, Alejandro Arias Monge, alias «El Diablo», lors d'une opération qui a fait un mort et huit blessés, ont annoncé les autorités. «El Diablo», dont la tête était mise à prix pour 500'000 dollars par les Etats-Unis, a été capturé vendredi matin à Rio Frio, dans la province d'Heredia (nord-est), a indiqué lors d'une conférence de presse le procureur général du Costa Rica, Carlos Diaz.

Carlos Diaz a expliqué qu'Alejandro Arias Monge avait été arrêté dans une propriété rurale au cours d'une réunion avec des dirigeants d'autres organisations criminelles dont l'un, Roney Rios, a été tué lors de l'affrontement avec les forces de l'ordre, et un autre, Jonathan Pérez Méndez, alias «Tan», a été arrêté.

Recheché depuis une dizaine d'années

Huit policiers ont été blessés au cours de l'opération, pendant laquelle environ 2500 coups de feu ont été tirés, a-t-il précisé. Arias, Rios et Pérez étaient «les trois personnes les plus recherchées du pays», a déclaré le procureur, selon qui leurs organisations ont quelque 360 assassinats à leur actif.

L'ambassade des Etats-Unis à San José a aussitôt félicité les autorités du Costa Rica. «Il était le chef d'une violente organisation criminelle transnationale et le fugitif le plus recherché du Costa Rica», a écrit l'ambassade dans un communiqué, rappelant qu'Arias est poursuivi par la justice américaine pour trafic de drogue, vol, assassinats et blanchiment d'argent.

«El Diablo» était recherché depuis une dizaine d'années. Les autorités costariciennes le soupçonnent de s'être réfugié pendant un moment au Nicaragua voisin. Ces dernières années, le Costa Rica a cessé d'être le pays le plus sûr d'Amérique centrale en raison du narcotrafic. En 2025, il a enregistré un taux de 16,8 homicides pour 100'000 habitants.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus