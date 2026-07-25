«El Diablo», chef d'une organisation criminelle recherché depuis dix ans, a été arrêté vendredi au Costa Rica. L'opération violente a fait un mort, huit blessés et permis d'arrêter un autre fugitif.

Le narcotrafiquant le plus recherché du Costa Rica a été arrêté

Le narcotrafiquant le plus recherché du Costa Rica a été arrêté

AFP Agence France-Presse

La police du Costa Rica a arrêté vendredi le narcotrafiquant le plus recherché du pays, Alejandro Arias Monge, alias «El Diablo», lors d'une opération qui a fait un mort et huit blessés, ont annoncé les autorités. «El Diablo», dont la tête était mise à prix pour 500'000 dollars par les Etats-Unis, a été capturé vendredi matin à Rio Frio, dans la province d'Heredia (nord-est), a indiqué lors d'une conférence de presse le procureur général du Costa Rica, Carlos Diaz.

Carlos Diaz a expliqué qu'Alejandro Arias Monge avait été arrêté dans une propriété rurale au cours d'une réunion avec des dirigeants d'autres organisations criminelles dont l'un, Roney Rios, a été tué lors de l'affrontement avec les forces de l'ordre, et un autre, Jonathan Pérez Méndez, alias «Tan», a été arrêté.

Recheché depuis une dizaine d'années

Huit policiers ont été blessés au cours de l'opération, pendant laquelle environ 2500 coups de feu ont été tirés, a-t-il précisé. Arias, Rios et Pérez étaient «les trois personnes les plus recherchées du pays», a déclaré le procureur, selon qui leurs organisations ont quelque 360 assassinats à leur actif.

L'ambassade des Etats-Unis à San José a aussitôt félicité les autorités du Costa Rica. «Il était le chef d'une violente organisation criminelle transnationale et le fugitif le plus recherché du Costa Rica», a écrit l'ambassade dans un communiqué, rappelant qu'Arias est poursuivi par la justice américaine pour trafic de drogue, vol, assassinats et blanchiment d'argent.

«El Diablo» était recherché depuis une dizaine d'années. Les autorités costariciennes le soupçonnent de s'être réfugié pendant un moment au Nicaragua voisin. Ces dernières années, le Costa Rica a cessé d'être le pays le plus sûr d'Amérique centrale en raison du narcotrafic. En 2025, il a enregistré un taux de 16,8 homicides pour 100'000 habitants.