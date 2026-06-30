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Drame au Pakistan
Le toit d'un centre scolaire s'effondre et tue 14 enfants

Quatorze enfants âgés de 4 à 12 ans ont perdu la vie et cinq autres ont été blessés dans l’effondrement du toit d’un centre de soutien scolaire mardi à Lahore, au Pakistan. Une enquête est en cours.
Publié: il y a 32 minutes
La police provinciale a affirmé sur X que deux personnes avaient été placées en garde à vue en lien avec cet accident.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Au moins 14 enfants sont morts et cinq ont été blessés à la suite de l'effondrement du toit d'un centre de soutien scolaire mardi à Lahore, une ville de l'est du Pakistan, ont annoncé les autorités. Ce drame s'est produit à Basti Eid Gah, dans le quartier de Kahna Nau, dans le sud de la deuxième plus grande agglomération pakistanaise, a déclaré un porte-parole de la compagnie d'ambulanciers Edhi.

Des sources médicales ont précisé que les victimes étaient âgées d'environ quatre à douze ans. Les autorités municipales ont confirmé le bilan de 14 enfants morts et cinq blessés, soulignant qu'un enseignant avait également subi des blessures.

La police provinciale a affirmé sur X que deux personnes avaient été placées en garde à vue en lien avec cet accident. La chaîne de télévision Geo News a pour sa part retransmis des images sur lesquelles on peut voir des secouristes en uniforme ainsi que des civils fouillant à l'aide de pelles ou de leurs mains les décombres.

Enquête en cours

Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a quant à lui fait part dans un communiqué de sa «tristesse face à la perte de vies précieuses». La police a souligné qu'elle recueillait des éléments de preuve sur le site de la catastrophe et a diffusé une vidéo montrant des agents en train de s'entretenir avec des secouristes coiffés de casques de chantier, près du centre de soutien scolaire situé dans un quartier d'habitation densément peuplé.

«Les responsables de cet incident seront identifiés grâce à une enquête transparente, impartiale et menée sans délai», a assuré Marryam Khan, qui est à la tête de l'administration civile de Lahore. Les effondrements de toits et de bâtiments sont fréquents au Pakistan, principalement en raison de normes de sécurité insuffisantes et de l'utilisation de matériaux de construction de mauvaise qualité.

En juillet 2025, 27 personnes avaient péri et dix autres avaient été blessées dans l'effondrement d'un immeuble de cinq étages dans le quartier défavorisé de Lyari à Karachi (sud).

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