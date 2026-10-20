Deux adolescents voulaient passer la nuit dans le Tyrol du Sud à 2340 mètres d'altitude. Mais arrivés en haut, le refuge de montagne était fermé. Les jeunes de 13 et 16 ans ont dû être hospitalisés.

Deux ados passent la nuit dehors en montagne, ils finissent en hypothermie

Deux ados passent la nuit dehors en montagne, ils finissent en hypothermie

En bref Deux adolescents sont montés de Dobbiaco au refuge Bonner pour passer la nuit dans les montagnes

Le refuge était fermé depuis plus d’une semaine et l’équipement des garçons était insuffisant

Les deux jeunes ont dormi dehors. Leurs parents ont immédiatement alerté les secours; tous deux ont été conduits à l’hôpital en état d’hypothermie

Pauline Bouillon

Une excursion dans les montagnes du Tyrol du Sud s’est terminée à l’hôpital pour deux adolescents de 13 et 16 ans. Les garçons étaient partis samedi de Dobbiaco, en Italie, pour rejoindre le refuge Bonner, situé à 2340 mètres d’altitude, rapporte le service local de secours en montagne. Ils voulaient passer une nuit dans les montagnes.

Arrivés devant le refuge et après avoir gravi plus de 1000 mètres de dénivelé, une mauvaise surprise les attendait: le refuge était fermé, et ce depuis déjà plus d’une semaine. Leurs parents les avaient autorisés à faire cette randonnée, les jugeant suffisamment expérimentés. Eux-mêmes ont décidé de faire demi-tour.

Problème: ils n’avaient visiblement pas vérifié que l’hébergement était ouvert. Aussi, il semblerait que les deux garçons n’étaient pas suffisamment équipés pour les conditions en montagne, selon le journal «Dolomiten» citant les secouristes en montagne.

La situation s'aggrave

Les adolescents ont été contraints de passer la nuit dehors, dans le froid. Avec la baisse des températures, la situation est devenue de plus en plus dangereuse. Vers 1 heure du matin, l’état de l’un des deux s’est soudainement aggravé. Il s'est senti très mal et a vomi à plusieurs reprises. Les adolescents ont compris que la situation était grave et qu'ils avaient besoin d’aide.

Ils ont alors alerté leurs parents, qui ont immédiatement prévenu la centrale de secours. Les secouristes du Haut-Pustertal sont partis récupérer les deux adolescents, les retrouvant en état d’hypothermie. Ils les ont ensuite emmenés à l’hôpital de San Candido.