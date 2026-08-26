L'Amérique, divisée mais unie dans le deuil, pleure Dolly Parton, icône de la musique country, disparue à 80 ans. Des personnalités comme Donald Trump et Jane Fonda saluent son immense talent et sa générosité.

De la gauche à la droite, les Etats-Unis pleurent ensemble la mort de Dolly Parton

De la gauche à la droite, les Etats-Unis pleurent ensemble la mort de Dolly Parton

AFP Agence France-Presse

De Donald Trump au très à gauche Zohran Mamdani, personnalités du monde du spectacle, des affaires ou anonymes: des milliers d'Américains pleurent mardi l'icône de la chanson Dolly Parton. Un bref moment de cohésion dans un pays miné par les divisions.

L'artiste serait décédée à 80 ans après «un bref combat contre le cancer», rapportent les médias américains qui citent des représentants de l'artiste. «Après avoir courageusement mené un bref combat contre le cancer, Dolly a quitté ce monde aujourd'hui au Vanderbilt-Ingram Cancer Center, entourée de ses proches», selon un communiqué de ses représentants transmis au magazine «People».

Le président républicain a annoncé que les drapeaux seraient en berne pendant une semaine en hommage à l'artiste country décédée à 80 ans, qualifiant sa disparition de «véritable perte pour des millions de personnes».

L'ambassadeur des Etats-Unis en Israël, Mike Huckabee, pasteur évangélique et musicien amateur passionné, a salué une artiste «aussi charmante et belle en personne que sur scène ou à l'écran. Humble, gentille et généreuse».

Le chef de file de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a évoqué «une véritable légende et une force du bien», ajoutant: «Puisse sa mémoire être une bénédiction».

«Dolly Parton était unique en son genre, une grande auteure-compositrice et interprète qui racontait avec sincérité, humilité et sensibilité les histoires des Américains ordinaires», a réagi l'ancien président Bill Clinton.

«Canonisation instantanée»

Elle «était une personne extraordinaire et une défenseure irremplaçable de la classe ouvrière», a tweeté le maire de New York, Zohran Mamdani, membre de la petite formation des Socialistes démocrates d'Amérique.

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«Quelle merveilleuse autrice-compositrice et chanteuse», a réagi le chanteur des Rolling Stones, Mick Jagger. «Elle a rassemblé tant de gens. Elle va énormément nous manquer à tous».

«Canonisation instantanée», a simplement écrit le chanteur et guitariste Jack White sur Instagram, à côté d'une photo en noir et blanc de la chanteuse, la tête surmontée de l'un de ses célèbres brushings ultra-volumineux.

«Je ne la connaissais pas très bien, mais je l'aimais comme une membre de ma famille», a réagi la chanteuse Sheryl Crow. «C'était une conteuse extraordinaire, aussi bien en musique que dans la vie.»

La star de la country Kacey Musgraves s'est inclinée sur X devant son aînée : «Le monde semble soudainement beaucoup moins lumineux». «Il n'y aura jamais, jamais une autre personne comme toi. Nous nous souviendrons de chaque souvenir et chérirons chaque note que tu as jouée et chantée», écrit Reba McEntire, autre grande figure du genre.

L'Academy of Country Music Awards, qui organise l'une des grandes cérémonies de récompenses de cette musique née dans le sud rural des Etats-Unis, salue «l'empreinte extraordinaire laissée par Dolly» sur «tous ceux qui ont grandi avec ses chansons».

Empire State Building en rose

L'actrice Jane Fonda, partenaire de Dolly Parton dans le film «Comment se débarrasser de son patron», sorti en 1980, s'est dite «anéantie» par la nouvelle de sa mort, sur son compte Instagram. Lily Tomlin, la troisième actrice principale dans ce film, a publié une photo en noir et blanc d'elle et la chanteuse, avec pour seule légende : «Pas de mots».

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Pour l'actrice Julia Roberts, «Dolly était une personne magique et profondément joyeuse. Le fait de l'avoir connue est un trésor dans ma vie». «Elle a réjoui beaucoup de monde par sa musique, sa générosité et sa joie», a également salué le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, postant sur X une photo de lui avec la star défunte.

«Brillante autrice-compositrice, icône culturelle et philanthrope engagée, elle a contribué à transmettre le goût de la lecture et de l'apprentissage à des millions d'enfants dans le monde», a régi le patron d'Apple, Tim Cook.

Mardi soir, l'Empire State Building à New York a choisi de faire scintiller ses lumières en rose, couleur fétiche de la star, saluant également une femme qui «laisse derrière elle un important héritage philanthropique», écrit la société qui gère la célèbre tour.