La légende de la musique country Dolly Parton est décédée, a annoncé sa famille ce 25 août 2026. Icône mondiale, elle laisse un héritage musical inégalé.

AFP Agence France-Presse

La légende de la musique country Dolly Parton est décédée à l'âge de 80 ans, a annoncé sa famille. «Ma famille et moi avons partagé toute une vie de beaux souvenirs avec Dolly, mais vous aussi. Elle a toujours été présente sur votre télévision, votre tourne-disque, vos CD ou dans la playlist de votre téléphone, devenant ainsi un membre à part entière de votre famille», a déclaré son neveu dans une vidéo publiée sur le compte X de la star, que l'on savait malade depuis un certain temps.

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Dès 2025, de sérieux doutes sur son état de santé avaient suscité l'inquiétude. En septembre de cette année-là, Dolly Parton avait dû reporter ses six spectacles à Las Vegas pour des raisons de santé, avant de les annuler définitivement en mai 2026. Après quoi, elle avait aussi dû annuler des représentations à plusieurs reprises, y compris dans son propre parc d'attractions, «Dollywood», au Tennessee.

Records, tubes numéro 1 et Grammys

Son parcours a été une véritable success story à l'américaine: élevée dans une minuscule cabane en bois des Smoky Mountains, au sein d’une famille de douze enfants de modestes agriculteurs, cette femme d’1,52 mètre a par la suite conquis le monde. Ses marques de fabrique: une chevelure blonde volumineuse, une taille de guêpe et une forte poitrine, qu’elle a toujours assumé avec humour.

Le début de la gloire a commencé pour elle à la fin des années 1960 aux côtés de feu Porter Wagoner dans son émission télévisée. Son tournant décisif vers la célébrité en solo a suivi en 1973 avec son titre «Jolene», la chanson qui l'a rendue immortelle. Avec des tubes planétaires comme «9 to 5» et la version originale de «I Will Always Love You» (qui a ensuite connu un succès mondial grâce à Whitney Houston), elle a marqué l'histoire de la musique.

Dolly Parton a vendu plus de 100 millions de disques, remporté onze Grammy Awards et réalisé un exploit quasi impossible: placer au moins un titre dans le Top 10 des charts country américains pendant cinq décennies consécutives. Au total, elle a décroché 25 singles numéro un et, en 2023, son album «Rockstar» a atteint la 3e place du classement général Billboard 200 aux Etats-Unis, son meilleur résultat à ce jour dans ce classement tous genres confondus. Elle a également été intronisée au Country Music Hall of Fame, au Rock and Roll Hall of Fame et au Songwriters Hall of Fame.

Des millions de dollars

Dans sa vie privée, la chanteuse a toujours vécu loin des projecteurs. Elle a été mariée à feu Carl Dean pendant près de 60 ans, un homme qui fuyait la notoriété. Le couple n'a pas eu d'enfants, une épreuve douloureuse pour la chanteuse. Dolly Parton souffrait d'une endométriose sévère et a dû subir une hystérectomie d'urgence au milieu des années 1980. La douloureuse prise de conscience qu'elle ne pourrait jamais devenir mère l'a plongée dans une profonde dépression.

Elle a donc exprimé son affection pour les enfants d'une autre manière. Par le biais de sa fondation Imagination Library, Dolly Parton a offert plus de 200 millions de livres aux enfants au fil des ans. Elle a aussi donné des millions de dollars à la recherche médicale et contre le cancer.



