Deux corps retrouvés
Accident de train en Espagne: le bilan définitif monte à 45 morts

Une collision entre deux trains à grande vitesse à Adamuz, en Andalousie, a causé la mort de 45 personnes. Les secours ont retrouvé deux corps supplémentaires jeudi après-midi, confirmant le bilan définitif.
Publié: il y a 19 minutes
Deux corps ont été retrouvés ce jeudi, confirmant le bilan définitif.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Deux nouveaux corps ont été retrouvés jeudi après-midi sur les lieux de la collision entre deux trains à grande vitesse à Adamuz, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, ont annoncé à l'AFP les secours. Cela porte le bilan à 45 morts.

«En théorie il s'agit des deux (dépouilles) qu'il manquait», a expliqué un porte-parole à l'AFP, précisant qu'elles avaient été découvertes dans un wagon du train Alvia de la compagnie Renfe, heurté de plein fouet par le train Iryo qui venait en sens inverse et s'était déporté sur sa voie. Au total, 45 signalements pour disparition ont été émis auprès de la police, laissant croire que le bilan définitif devrait donc être de 45 décès.

