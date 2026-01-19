En Andalousie, un train à grande vitesse a déraillé et est entré en collision avec un autre train. Des dizaines de morts et de blessés sont à déplorer. Blick fait le point sur ce que l'on sait de l'accident, et sur les questions qui restent en suspens.

Ce que l'on sait (ou pas) du terrible accident ferroviaire en Espagne

Daniel Macher

Un grave accident de train près de la commune andalouse d'Adamuz, dans la province de Cordoue, a fait des dizaines de morts – 39 pour l'instant. De nombreux détails sur le déroulement de l'accident, les trains impliqués et le nombre exact de victimes restent à éclaircir. Voici ce que nous savons sur ce terrible accident ferroviaire.

Que s'est-il passé?

Dimanche soir, entre 19h40 et 19h45, un train à grande vitesse (TGV) de la compagnie ferroviaire privée Iryo a déraillé près d'Adamuz, dans la province de Cordoue. Le train circulait de Malaga en direction de Madrid. Plusieurs wagons qui ont déraillé se sont retrouvés sur la voie opposée et sont entrés en collision avec un train Renfe Alvia, venant en sens inverse et reliant Madrid à Huelva. Les deux trains ont été partiellement endommagés. Cet accident compte parmi les plus graves catastrophes ferroviaires survenues en Espagne ces dernières années.

Comment s'est déroulé l'accident?

Selon les informations actuelles, les trois derniers wagons du train Iryo ont déraillé sur une ligne droite, vraisemblablement à proximité d'un aiguillage. Les wagons ont fini sur la voie inverse, où ils sont entrés en collision avec le train Alvia qui circulait en sens inverse à une vitesse d'environ 200 km/h, selon les données officielles. Les deux premiers wagons se sont détachés et ont dévalé un talus d'environ quatre mètres de haut.

On ignore à ce stade pourquoi le déraillement s'est produit et pourquoi les systèmes de sécurité n'ont pas empêché l'accident. «Il faut éviter les spéculations. Nous devons attendre les conclusions de la commission d'enquête indépendante», a déclaré sur la radio Cadena SER Alvaro Fernández Heredia, président de la compagnie ferroviaire Renfe.

D'après lui, la vitesse ne serait toutefois pas en cause. Celle-ci était limitée à 250 km/h sur le tronçon où l'accident s'est produit; l'un des trains circulait à 205 km/h, l'autre à 210 km/h. «La ligne est équipée d'un système de sécurité qui prévient les erreurs humaines. Il s'agit donc forcément d'un défaut du matériel roulant ou de l'infrastructure», estime-t-il.

Que sait-on sur les victimes?

Au moins 39 personnes ont perdu la vie dans cet accident, dont le conducteur du train Alvia, âgé de 27 ans. Le nombre de blessés varie sensiblement selon les médias: alors que certaines sources indiquent 73 blessés, d'autres en évoquent 70. Une trentaine de personnes grièvement blessées a été hospitalisée.

On ne connaît pas encore de détails sur les victimes. Interrogé par Blick, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a indiqué ignorer si des citoyens suisses comptent parmi les victimes. L'institution est en contact avec les autorités espagnoles.

A noter que le nombre total de victimes n'est pas encore définitif. Plusieurs blessés sont dans un état critique et l'identification des morts est toujours en cours.

Que sait-on de la ligne?

L'accident s'est déroulé sur la ligne à grande vitesse entre Madrid et Cordoue. Ce tronçon est considéré comme moderne et techniquement à la pointe, ayant fait l'objet d'une rénovation complète en mai 2025. Selon le ministère des Transports, près de 700 millions d'euros ont été investis. Le train a déraillé sur un tronçon rectiligne. L'enquête doit déterminer s'il y a eu un problème au niveau de l'infrastructure, une erreur au niveau d'un aiguillage ou une panne jusqu'ici inconnue.

Que sait-on sur les trains?

Le train qui a déraillé est un TGV italien Iryo-Frecciarossa, pouvant rouler jusqu'à 300 km/h. Il est en service depuis quatre ans. Il transportait 317 passagers. L'autre train était un Renfe-Alvia avec une centaine de passagers à bord, comme rapporte le journal espagnol «El País».

Les deux trains étaient considérés comme techniquement opérationnels. Les enquêtes en cours visent à déterminer si un défaut technique du train, de la signalisation ou une erreur humaine ont joué un rôle dans l'accident.