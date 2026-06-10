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Détention provisoire requise
Patrick Bruel mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel

Patrick Bruel a été mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Le parquet a requis le placement en détention provisoire du chanteur et acteur de 67 ans.
Publié: il y a 53 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 50 minutes
Le chanteur français a été mis en examen mercredi soir 10 juin à la suite des multiples accusations à son encontre.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le chanteur et acteur Patrick Bruel, visé par plusieurs plaintes de femmes pour violences sexuelles, a été mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, a indiqué mercredi soir un juge des libertés et de la détention du tribunal de Nanterre.

Le parquet a requis le placement en détention provisoire du chanteur de 67 ans, qui est apparu en pull noir et jean gris foncé, le visage fatigué et assisté de ses trois avocats Mes Céline Lasek, Fanny Colin et Christophe Ingrain.

Développement suit...

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