Des milliers de tours désertes Voici la plus grande ville fantôme du monde

Aux alentours de l'an 2000, le boom du charbon a entraîné des investissements considérables dans la région chinoise de Mongolie-Intérieure. La grande ville de Kangbashi voit le jour. Mais la plupart des appartement sont encore vides aujourd'hui. Voici pourquoi.