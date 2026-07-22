Les Etats-Unis s'apprêtent à officialiser un accord nucléaire civil avec l'Arabie saoudite ce mercredi, malgré des craintes sur une potentielle militarisation. Pendant ce temps, les Houthis annoncent un blocus maritime du royaume.

Washington prévoit d'annoncer un accord sur le nucléaire avec Ryad

Washington prévoit d'annoncer un accord sur le nucléaire avec Ryad

AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis prévoient d'annoncer mercredi un accord avec l'Arabie saoudite qui doterait le royaume d'un programme nucléaire civil, selon des médias américains, alors que les Houthis, soutenus par Téhéran, ont annoncé un blocus maritime de l'Arabie saoudite. Le «New York Times», citant deux responsables américains non identifiés, a rapporté mardi que le gouvernement avait l'intention de signer officiellement et d'annoncer cet accord avec Ryad mercredi.

L'administration du président Donald Trump a affirmé que cet arrangement permettrait au secteur nucléaire américain de bénéficier de l'apport de milliards de dollars. Une clause de l'accord, qui serait valable pendant 30 ans, prévoit que des entreprises américaines construisent un complexe d'enrichissement d'uranium en Arabie saoudite si une étude conjointe établit qu'il est justifié, a annoncé le Wall Street Journal.

Passage devant le Congrès

Toutefois, des parlementaires américains républicains et démocrates, ainsi que des responsables israéliens ont exprimé leur opposition à tout projet nucléaire civil pour l'Arabie saoudite, craignant qu'il ne serve finalement à développer des armes nucléaires. L'accord devrait être soumis au Congrès américain dans les prochains jours mais son approbation n'est pas nécessaire pour qu'il soit entériné.

Deux semaines après la reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran, les rebelles houthis du Yémen, alliés de Téhéran, ont annoncé un blocus maritime de l'Arabie saoudite. Cette décision fait suite à des échanges de tirs entre les deux camps au Yémen la semaine dernière, mettant en péril la trêve négociée en 2022, toujours active malgré son expiration.