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«Des gens se sont fait piétiner»
Au moins 8 morts dans une bousculade après un rassemblement évangéliste au Burundi

Au moins huit personnes ont perdu la vie samedi soir à Bujumbura dans une bousculade survenue à l'issue d'un rassemblement du célèbre prédicateur évangéliste burundais Chris Ndikumana, a annoncé dimanche la police. Des milliers de fidèles assistaient à son prêche.
Publié: 02:06 heures
Huit personnes ont péri dans une bousculade après le prêche d'un célèbre évangéliste à Bujumbura. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Au moins huit personnes sont mortes samedi soir à Bujumbura lors d'une bousculade survenue à la fin du rassemblement d'un célèbre prédicateur évangéliste burundais, a indiqué dimanche la police du Burundi. Des milliers de personnes avaient assisté au prêche de Chris Ndikumana, très populaire en Afrique francophone et dont la chaîne Youtube est suivie par plus d'un million de personnes.

«Il y avait tellement de monde et tous voulaient sortir en même temps à la fin de la 'croisade'», le nom donné à ce rassemblement, a expliqué à l'AFP un professeur de l'École technique de Kamenge, au nord de Bujumbura, où l'évènement avait lieu. «C'était tard dans la nuit. Il y a une bousculade et des gens se sont fait piétiner», a-t-il poursuivi.

Huit fidèles sont morts et neuf ont été blessés, selon la police burundaise. Les organisateurs ne se sont pas exprimés après l'incident.

Le pays le plus pauvre du monde

Ancienne colonie belge indépendante depuis 1963, le Burundi, pays africain enclavé de la région des Grands lacs d'environ 15 millions d'habitants, est le pays le plus pauvre du monde, selon un classement de la Banque mondiale de 2024. Les Eglises évangélistes, caractérisées par leur ferveur et qui prolifèrent en Afrique, notamment sur fond de pauvreté, ont connu plusieurs bousculades ces dernières années.

En 2020, au moins vingt personnes ont été tuées en Tanzanie, pays voisin du Burundi, après qu'un prédicateur eut versé de «l'huile sainte» dans un stade à ciel ouvert. De nombreuses personnes avaient été piétinées quand les fidèles s'étaient rués sur l'huile censée les guérir.

Le prédicateur Boniface Mwamposa, qui se surnomme «l'apôtre», avait tenté de s'enfuir après la tragédie mais avait été rattrapé par la police. Quelque 233'000 personnes continuent à le suivre sur sa chaîne Youtube. En 2022, au moins 29 personnes, dont onze enfants, étaient mortes à Monrovia, capitale du Libéria, lors d'un mouvement de foule provoqué par des malfrats cherchant à voler les fidèles à l'issue d'un important rassemblement évangéliste.

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