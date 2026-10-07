Revers à Genève: un texte inédit sur la dépénalisation des relations homosexuelles a été retiré au Conseil des droits de l’homme, malgré le soutien de plus de 50 Etats, dont la Suisse.

AFP Agence France-Presse

La défense des droits des personnes homosexuelles a connu un revers au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Mercredi, les responsables d'un projet de texte inédit ont été contraints de le retirer.

Partageant devant le Conseil une déclaration soutenue par plus de 50 Etats, dont la Suisse, et des ONG, la France, qui présentait le projet de résolution avec l'Albanie, a salué les efforts menés par certains Etats pour dépénaliser les relations entre personnes de même sexe. Au total, deux tiers des pays ne sanctionnent pas celles-ci.

Une augmentation des violations des droits humains

La déclaration conjointe a repris également le contenu du projet de résolution qui a été retiré. Le texte affirmait que la pénalisation est incompatible avec les principes internationaux des droits humains. Il relayait également une préoccupation liée à l'augmentation des violations des droits humains contre les personnes homosexuelles en raison des lois qui pénalisent leurs relations.

Parmi celles-ci figurent des condamnations à la peine capitale, des violences sexuelles, des arrestations et des détentions arbitraires, des disparitions forcées ou encore de la torture.

Le texte prévoyait de demander aux Etats qui ne l'ont pas encore fait de revoir leurs législations. Et il souhaitait l'abrogation de celles-ci, conformément aux dispositifs prévus dans la Constitution et les lois de ces pays.