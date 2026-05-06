DE
FR

«Un outil dangereux»
Giorgia Meloni réagit après de fausses photos sexy

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a dénoncé des photos sexy d'elle générées par l'intelligence artificielle. Elle alerte sur les dangers des deepfakes, qui peuvent tromper et nuire à tous, appelant à la vigilance.
Publié: il y a 11 minutes
La Première ministre italienne Giorgia Meloni a dénoncé des photos sexy d'elle générées par l'intelligence artificielle.
Photo: Capture d'écran / X
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a vivement dénoncé les fausses photos sexy d'elle-même générées par l'intelligence artificielle (IA), qualifiant ces deepfakes d'«outil dangereux» susceptibles de nuire à n'importe qui.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

La dirigeante d'extrême droite a publié mardi sur ses comptes de réseaux sociaux l'une de ces fausses photos générées par l'IA qui, selon elle, circulait ces derniers jours, la montrant en tenue légère dans un décor de boudoir.

«Je dois reconnaître que ceux qui les ont réalisées, du moins en ce qui me concerne, m'ont beaucoup embellie», a-t-elle écrit avec une bonne dose d'auto-ironie.

«Cela peut arriver à n'importe qui»

«Mais le problème va bien au-delà de ma personne. Les deepfakes sont un outil dangereux, car ils peuvent tromper, manipuler et nuire à n'importe qui. Moi, je peux me défendre. Beaucoup d'autres ne le peuvent pas», a-t-elle ajouté.

A lire aussi
«Je considère que certaines des affirmations sont inexactes»
Nouvelle réaction italienne
Le torchon brûle de plus en plus entre Trump et Meloni
A Erevan, Guy Parmelin évoque Crans-Montana avec Giorgia Meloni
Drame de Crans-Montana
Guy Parmelin a rencontré Giorgia Meloni: voici ce qu'il lui a promis

«C'est pourquoi une règle devrait toujours s'appliquer: vérifier avant de croire, et croire avant de partager. Car si cela m'arrive aujourd'hui, cela peut arriver à n'importe qui demain», a conclu Giorgia Meloni.

«Un préjudice injustifié»

Dans son message, la dirigeante italienne a repris le commentaire d'un internaute qui semblait avoir été berné par la photo, et qui avait écrit que la scène était «honteuse et indigne de la fonction institutionnelle qu'elle occupe».

Des images sexualisées et truquées de la Première ministre ont déjà fait surface, notamment l'année dernière sur un site pornographique qui publiait des images truquées de femmes de premier plan.

En réponse, le gouvernement a adopté une loi criminalisant les deepfakes causant un «préjudice injustifié» à la personne représentée. Partout dans le monde, les femmes politiques sont de plus en plus souvent victimes d'images à caractère sexuel générées par l'IA.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus