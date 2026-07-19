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De violents orages
Le concert de Bad Bunny à Milan annulé à cause de la grêle

Le concert de Bad Bunny à Milan, prévu le 18 juillet, a été annulé après une tempête de grêle violente. Des milliers de spectateurs ont été évacués en sécurité.
Publié: il y a 9 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
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Les fans n'ont pas pu assister à l'entièreté du show de l'artiste portoricain. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/Gruppo LiveMedia
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ATS Agence télégraphique suisse

Un concert en plein air de la star portoricaine Bad Bunny programmé samedi soir à Milan a été interrompu avant d'être finalement annulé en raison d'une violente tempête de grêle, a indiqué l'organisateur. Les billets seront entièrement remboursés.

«En raison de conditions météorologiques défavorables, notamment des orages et de la grêle, le concert de Bad Bunny prévu le 18 juillet à l'hippodrome SNAI La Maura de Milan a été interrompu et le site a été évacué en toute sécurité», a indiqué dimanche l'organisateur de la billetterie sur son site web Live Nation.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient de gros grêlons ainsi que des vents violents et une pluie battante s'abattre sur les spectateurs du concert à guichets fermés, quelques instants après le début de la représentation.

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