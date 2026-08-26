Harry et Meghan sont arrivés aujourd'hui au Royaume-Uni

Le prince Harry et Meghan sont arrivés en Angleterre mercredi, quittant la Californie pour s’y réinstaller. Le couple, en froid avec la famille royale depuis 2020, a surpris avec ce retour inattendu.

AFP Agence France-Presse

Le prince Harry et son épouse Meghan sont arrivés mercredi en Angleterre, où ils doivent se réinstaller pour une durée indéterminée, ont rapporté plusieurs médias britanniques. Le couple, dont le retour au Royaume-Uni a été révélé la semaine dernière, a voyagé depuis la Californie à bord d'un avion privé et a atterri à la mi-journée à l'aéroport de Birmingham (centre de l'Angleterre), selon ces médias, dont la BBC et le Telegraph. Contacté par l'AFP, leur porte-parole n'a pas immédiatement répondu.

Le fils cadet du roi Charles III et son épouse avaient quitté le Royaume-Uni en 2020, en froid avec la famille royale, et vivaient en Californie avec leurs deux enfants, Archie 7 ans, et Lilibet 5 ans. Leur lieu de résidence durant leur séjour britannique reste inconnu, mais les médias ont évoqué les Cotswolds, région huppée dans la campagne près de Oxford, au nord-ouest de Londres. Leurs enfants sont inscrits dans une école britannique pour la rentrée de septembre.

Retour pour une raison inconnue

Le palais de Buckingham a fait savoir que Charles III se réjouissait de la possibilité de voir davantage la famille à titre personnel, mais que leur statut de simples particuliers ne changerait pas. Harry et Meghan ne font plus partie des membres actifs de la famille royale depuis 2020. L'annonce du retour du couple a surpris au Royaume-Uni, même si le prince avait indiqué à plusieurs reprises combien son pays natal lui manquait et combien il espérait une «réconciliation» avec sa famille.

On ne sait pas les raisons de leur départ de Californie, même si selon des informations de presse, Meghan, ex-actrice, se serait vu offrir un rôle au Royaume-Uni. Le prince supervise également les prochains Jeux Invictus, évènement sportif international qu'il a créé pour les anciens combattants blessés, et qui doit se tenir en 2027 à Birmingham.

Venu en séjour cet été

Mais ce retour s'annonce difficile, car le duc et la duchesse de Sussex sont parmi les membres les plus impopulaires de la famille royale, après les nombreuses critiques qu'ils ont formulées contre elle, en particulier visant William, frère de Harry et héritier du trône. Le fils ainé du souverain n'a d'ailleurs toujours pas réagi à l'annonce du retour de son cadet.

Ces dernières années, Harry, 41 ans, était revenu à plusieurs reprises dans le pays. Et cet été, il est revenu, accompagné pour la première fois depuis 2022 de son épouse et de leurs enfants, pour un séjour de plusieurs jours durant lequel ils avaient tous été reçus par le roi et la reine Camilla.