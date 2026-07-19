Des inondations meurtrières ont frappé dimanche le Cachemire et le Nagaland, en Inde, causant au moins 19 morts. Les pluies torrentielles ont également suspendu le pèlerinage hindou d'Armanath, qui rassemble 400'000 visiteurs chaque été.

Des inondations et glissements de terrain font au moins 19 morts en Inde

Des inondations et glissements de terrain font au moins 19 morts en Inde

ATS Agence télégraphique suisse

Des pluies torrentielles et des glissements de terrain ont causé dimanche la mort d'au moins 19 personnes dans les Etats himalayens du Cachemire et du Nagaland, dans l'extrême nord de l'Inde, ont rapporté les autorités et les médias locaux. Le chef de l'exécutif du Jammu et Cachemire, Omar Abdullah, a déploré dans un communiqué «des inondations massives à Rajouri» dans la partie ouest de la région, qui ont «causé d'importants dégâts (...) et affecté de nombreuses vies».

Selon la chaîne d'information NDTV, l'armée et les secours ont recensé au moins 11 morts, sauvé 11 autres personnes, dont 5 enfants, et fait état de plusieurs disparus. Dans l'Etat du Nagaland plus à l'est, huit personnes sont mortes et 15 autres ont été blessées lors d'un glissement de terrain survenu dans le district de Mon, a confirmé à l'AFP un responsable local, Wennyei Konyak. «Les opérations de secours sont encore en cours, nous avons déjà récupéré quatre des huit victimes», a-t-il ajouté.

Au Cachemire, les très fortes précipitations ont contraint les autorité à suspendre samedi le déroulement des cérémonies du pèlerinage hindou d'Armanath, qui y réunit chaque année en été plus de 400'000 personnes. «Le pèlerinage ne reprendra qu'après l'amélioration des conditions météo et que les routes auront été déclarées sans danger», a répété dimanche l'exécutif local sur X. Les inondations et les glissements de terrain sont fréquents pendant la période de la mousson d'été en Inde (juin - septembre). Selon les scientifiques, le réchauffement climatique accroît leur intensité et leur fréquence.