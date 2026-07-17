DE
FR

Le tireur a été arrêté
Une fusillade au Danemark fait un mort et un blessé

Une fusillade à Nørresundby, dans le nord du Danemark, a fait un mort et un policier blessé vendredi. Le tireur, grièvement atteint par les forces de l'ordre, a été hospitalisé.
Publié: 18:11 heures
Une fusillade à Nørresundby, dans le nord du Danemark, a fait un mort et un policier blessé vendredi.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Une personne est morte et un policier a été blessé vendredi dans une fusillade à Nørresundby, dans le nord du Danemark, au cours de laquelle le tireur a été grièvement blessé, a annoncé la police.

Les policiers se sont rendus en début d'après-midi dans une zone industrielle de cette ville à la suite du signalement d'un incendie dans un bâtiment mais ils ont été visés par des tirs à leur arrivée, a-t-elle expliqué dans un communiqué. Les forces de l'ordre ont riposté et le suspect a été touché. «Cet homme a été transporté à l'hôpital et il est grièvement blessé», a poursuivi la police.

Un mobile encore flou

«Un civil et un policier présents sur les lieux du crime ont été touchés par des tirs. Le civil est mort. L'agent de police blessé est dans un état stable», a-t-elle ajouté sans plus de précisions. Les motivations du tireur ne sont pas connues.

«Nous ne connaissons donc pas encore les circonstances exactes, y compris en particulier la raison de la fusillade. C'est ce que notre future enquête doit désormais clarifier», a dit un responsable de la police de la région du Jutland du Nord, Claus Danø, cité dans le communiqué. Le Danemark est un pays sûr où le niveau de violence est faible par rapport aux autres pays européens.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus