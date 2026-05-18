Une nouvelle cargaison d’aide humanitaire mexicaine est arrivée lundi à Cuba frappée par une grave crise énergétique. Le pays subit de longues coupures d’électricité depuis le blocus pétrolier imposé par Washington en janvier.

AFP Agence France-Presse

Une nouvelle cargaison d'aide humanitaire en provenance du Mexique est arrivée lundi à Cuba, en proie à une très grave crise économique et énergétique près de quatre mois après la mise en place d'un blocus pétrolier par Washington.

Il s'agit du cinquième envoi d'aide humanitaire par Mexico à destination de l'île communiste depuis février. Mais à la différence des envois précédents acheminés par des navires de la marine militaire mexicaine, c'est un cargo civil qui a effectué cette fois la liaison.

Le Asian Katra, battant pavillon panaméen, est entré dans la baie du port de La Havane dans la matinée, ont constaté des journalistes de l'AFP.

La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, avait annoncé cet envoi la semaine dernière, en précisant que le chargement ne comprenait pas de pétrole.

Les Etats-Unis imposent depuis fin janvier un blocus pétrolier à Cuba, située à 150 km des côtes de Floride, invoquant une «menace extraordinaire» que ferait peser l'île sur la sécurité nationale américaine.

Un seul pétrolier russe a été autorisé à accoster depuis cette date et ses réserves sont désormais épuisées.

La semaine dernière, le gouvernement cubain a reconnu qu'il n'avait plus de diesel ni de fioul pour alimenter les groupes électrogènes qui complètent la production électrique des sept centrales thermoélectriques du pays.

Cette situation a encore aggravé les délestages électriques, avec des coupures qui peuvent dépasser la vingtaine d'heure par jour dans la capitale et durer des journées entières en province.

Jeudi, une nouvelle coupure d'ampleur a touché sept des quinze provinces du pays.

Ces interminables coupures ont provoqué des manifestations de mécontentement dans plusieurs quartiers de La Havane.