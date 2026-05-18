DE
FR

Quatre mois de blocus américain
Arrivée d'une nouvelle cargaison d'aide humanitaire mexicaine à Cuba

Une nouvelle cargaison d’aide humanitaire mexicaine est arrivée lundi à Cuba frappée par une grave crise énergétique. Le pays subit de longues coupures d’électricité depuis le blocus pétrolier imposé par Washington en janvier.
Publié: 16:53 heures
|
Dernière mise à jour: 17:01 heures
C'est le cinquième envoi d'aide humanitaire de Mexico à destination de l'île depuis février.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Une nouvelle cargaison d'aide humanitaire en provenance du Mexique est arrivée lundi à Cuba, en proie à une très grave crise économique et énergétique près de quatre mois après la mise en place d'un blocus pétrolier par Washington.

Il s'agit du cinquième envoi d'aide humanitaire par Mexico à destination de l'île communiste depuis février. Mais à la différence des envois précédents acheminés par des navires de la marine militaire mexicaine, c'est un cargo civil qui a effectué cette fois la liaison.

Le Asian Katra, battant pavillon panaméen, est entré dans la baie du port de La Havane dans la matinée, ont constaté des journalistes de l'AFP.

La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, avait annoncé cet envoi la semaine dernière, en précisant que le chargement ne comprenait pas de pétrole.

A lire également
Cuba envisagerait des frappes de drones contre les Etats-Unis
La tension est vive
Cuba envisagerait des frappes de drones contre les Etats-Unis
Après Maduro, Washington pourrait s'attaquer au frère de Fidel Castro
Les yeux rivés sur Cuba
Après Maduro, Trump veut s’offrir la tête du frère de Fidel Castro

Les Etats-Unis imposent depuis fin janvier un blocus pétrolier à Cuba, située à 150 km des côtes de Floride, invoquant une «menace extraordinaire» que ferait peser l'île sur la sécurité nationale américaine.

Un seul pétrolier russe a été autorisé à accoster depuis cette date et ses réserves sont désormais épuisées.

La semaine dernière, le gouvernement cubain a reconnu qu'il n'avait plus de diesel ni de fioul pour alimenter les groupes électrogènes qui complètent la production électrique des sept centrales thermoélectriques du pays.

Cette situation a encore aggravé les délestages électriques, avec des coupures qui peuvent dépasser la vingtaine d'heure par jour dans la capitale et durer des journées entières en province.

Jeudi, une nouvelle coupure d'ampleur a touché sept des quinze provinces du pays.

Ces interminables coupures ont provoqué des manifestations de mécontentement dans plusieurs quartiers de La Havane.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
Articles les plus lus
    Articles les plus lus