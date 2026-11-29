Après une visite à Cuba, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, appelle les États-Unis à lever leurs sanctions. Sur l’île, l’espérance de vie a reculé de 78,8 ans en 2020 à 74,4 ans en 2025.

Cuba: l’OMS appelle les Etats-Unis à lever les sanctions

Cuba: l’OMS appelle les Etats-Unis à lever les sanctions

AFP Agence France-Presse

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé dans la nuit de samedi à dimanche les Etats-Unis à lever les sanctions visant Cuba, après sa visite sur l'île.

«Je viens de rentrer de Cuba, attristé par ce que j'ai vu», a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur X.

«Des couloirs d'hôpital remplis de petites mains qui portent de grands espoirs. Des professionnels de santé qui donnent tout ce qu'ils ont», a-t-il ajouté.

Soulignant que «les enfants ne devraient jamais faire les frais des conflits politiques», il «exhorte les États-Unis à lever les sanctions».

Lors de sa visite à Cuba, le chef de l'OMS a annoncé mardi que l'espérance de vie diminuait pour la première fois depuis 1950 sur l'île, passant de 78,8 ans en 2020 à 74,4 ans en 2025.

Mortalité infantile en hausse

Cette baisse est intervenue avant même l'application d'un quasi-blocus pétrolier par Washington depuis janvier, qui a fortement aggravé la crise économique secouant l'île depuis 2020 et asséché les ressources en devises du gouvernement.

Cuba est également sous embargo américain depuis 1962. Selon le chef de l'OMS, le taux de mortalité infantile à Cuba a plus que doublé, passant d'environ 4 décès pour 1.000 naissances en 2020 à 9,9 en 2025. De même, la mortalité maternelle a augmenté, passant de 37,4 pour 1.000 naissances en 2019 à 44,1 en 2025.

A Cuba, Tedros Adhanom Ghebreyesus a annoncé une aide de deux millions de dollars pour soutenir la vaccination infantile et l'achat de matériel médical essentiel.

Le patron de l'OMS a dit par ailleurs que son organisation et l'ONU apportaient leur «soutien» à la mise en oeuvre du programme de réformes économiques annoncé par le gouvernement communiste en faveur de l'économie de marché et qui prévoit d'ouvrir des pans entiers de l'économie au secteur privé.