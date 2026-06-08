Un séisme de magnitude 6,1 a frappé lundi au large de la côte ouest de Cuba, provoquant des secousses ressenties jusqu'en Floride. À La Havane, des habitants ont fui les bâtiments après 20 secondes de tremblement.

La Havane secouée par un séisme

La Havane secouée par un séisme

AFP Agence France-Presse

Un fort séisme a eu lieu lundi au large de la côte ouest de Cuba, des journalistes de l'AFP à La Havane faisant état de secousses durant 20 secondes qui ont forcé les habitants à sortir des bâtiments pour se réfugier dans la rue.

Le tremblement de terre a atteint une magnitude de 6,1 et s'est produit à environ 100 kilomètres de l'extrémité occidentale de l'île, selon l'institut géologique américain USGS.

«Je n'avais jamais vécu ça»

«Au début, j'ai seulement eu la tête qui tournait, il ne m'est pas venu à l'esprit que c'était un tremblement de terre, je n'avais jamais vécu ça auparavant», a témoigné auprès de l'AFP Carmel Delgado, une économiste de 47 ans à La Havane. «Mais une fois que nous avons compris ce que ça pouvait être, nous sommes sortis rapidement.»

Les autorités cubaines ont indiqué que le séisme avait été ressenti «dans tout l'ouest du pays» et, selon des journalistes de l'AFP, jusqu'en Floride, dans le sud-est des Etats-Unis.