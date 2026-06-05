Washington durcit encore le ton contre Cuba en sanctionnant Miguel Diaz-Canel, des proches de Raul Castro et l’armée. La Havane dénonce une nouvelle offensive américaine contre l'île communiste.

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement américain a accentué jeudi sa pression sur Cuba en plaçant sous sanctions économiques plusieurs personnalités cubaines, dont le président Miguel Diaz-Canel et des membres de la famille Castro. Miguel Diaz-Canel faisait déjà l'objet de sanctions depuis juillet 2025 par la diplomatie américaine, qui l'accuse d'actes de répression contre des manifestants en 2021.

Le fils et un des petits-fils de Raul Castro, qui n'a plus de fonction officielle mais reste, à 95 ans, au coeur des décisions concernant le futur de l'île communiste, figurent également sur la liste noire du ministère américain des Finances. Fils unique de l'ancien dirigeant, Alejandro Castro Espin a été un acteur-clé des négociations secrètes entre Cuba et les Etats-Unis qui avaient conduit en 2015 au rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. L'épouse du président cubain, Lis Cuesta, et le fils de celle-ci sont aussi sanctionnés, au côté du ministère des Forces armées révolutionnaires.

Blocus et climat de conflit

Ces sanctions «visent à renforcer les mesures de blocus et le climat de conflit entre Cuba et les Etats-Unis», a dénoncé sur X le chef de l'Etat cubain. «L'agressivité et la perversité du gouvernement yankee se heurteront à notre décision d'affronter les pires scénarios et de résister à l'attaque impériale», a ajouté Miguel Diaz-Canel, alors que le président américain a répété jeudi vouloir bientôt «s'occuper» de l'île communiste.

Le département du Trésor avait déjà récemment sanctionné des ministres, plusieurs généraux et les services de renseignement cubains. Quand Washington frappe des personnes et organisation de sanctions, les avoirs qu'elles détiennent éventuellement aux Etats-Unis sont gelés. Les entreprises et citoyens américains ont interdiction de commercer avec elles, au risque d'être à leur tour frappés par des sanctions.

Un autre petit-fils de Raul Castro, Raul Guillermo Rodriguez Castro, qui selon des médias américains joue un rôle dans les difficiles pourparlers en cours depuis plusieurs mois entre les deux pays, ne fait cependant pas partie des personnalités soumises aux mesures restrictives.

«Complexes touristiques»

«Les entités et personnes désignées aujourd'hui dirigent ou financent le régime et ses efforts pour mobiliser ses mouvements révolutionnaires radicaux aux Etats-Unis», a déclaré dans un communiqué le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, d'origine cubaine et farouche opposant au gouvernement de La Havane. Marco Rubio a dit poursuivre «le démantèlement du cartel militaire qui a accaparé tout le pouvoir économique à Cuba au profit d'un petit cercle d'élites du régime», en référence au conglomérat d'entreprises lié à l'armée cubaine, sanctionné début mai par Washington.

Ce «Groupe d'administration d'entreprises», connu sous le nom de GAE.SA ou Gaesa, s'est vu affaibli ces dernières semaines par le retrait successif de plusieurs partenaires étrangers de l'île de 9,6 millions d'habitants. Craignant des sanctions américaines, plusieurs groupes hôteliers internationaux se sont ainsi désengagés de la gestion de près d'une centaine d'établissements touristiques dans l'île, la plupart associés à Gaesa. Et les paiements par cartes Visa et Mastercard ont dû être suspendus.

Relations tendues

Les relations entre les Etats-Unis et Cuba, sous embargo depuis 1962, se sont considérablement tendues depuis le début de l'année. Washington impose un blocus pétrolier de facto à l'île, a édicté des vagues de sanctions contre des entreprises et des dirigeants cubains, et inculpé Raul Castro dans une affaire remontant à 1996.

Donald Trump estime que l'île, située à 150 kilomètres des côtes de Floride, représente «une menace extraordinaire» pour la sécurité nationale des Etats-Unis. Le président américain a plusieurs fois menacé d'en «prendre le contrôle». Interrogé jeudi dans le Bureau ovale à la Maison Blanche pour savoir si ces sanctions visaient à pousser à l'effondrement de l'économie cubaine, Donald Trump a dit vouloir «simplement que ce soit un pays bien géré, qui puisse nourrir son peuple».

«Le pays est affamé (...) il n'a pas d'argent, il n'a rien. Il a un magnifique morceau de terre. On pourrait y avoir de superbes complexes touristiques», a poursuivi le président américain. «Et nous allons nous en occuper dès que nous aurons terminé. J'aime faire une chose à la fois et nous allons nous occuper de la République islamique d'Iran», a-t-il ajouté.