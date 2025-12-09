L’ex-ministre cubain de l’Economie Alejandro Gil a été condamné à la perpétuité pour espionnage et délits économiques, sans détails fournis par la Cour suprême. Il écope aussi de 20 ans dans une seconde affaire de corruption.

A Cuba, l’ex-ministre de l’Economie condamné à perpétuité pour espionnage

L'ancien ministre de l'Economie de Cuba, Alejandro Gil, a été condamné en première instance à la prison à perpétuité pour espionnage et divers délits économiques, a annoncé lundi la Cour suprême, sans pour autant donner de détail sur les faits. «La Cour lui a imposé une peine unique de réclusion à perpétuité» pour «des délits d'espionnage» et «d'actes portant préjudice à l'activité économique ou à la passation de contrats», a annoncé dans un communiqué la plus haute juridiction du pays.

La Cour suprême n'a pas révélé cependant pour quel pays ou entité les actes d'espionnage incriminés ont été réalisés, ni donné de détails sur les malversations économiques en cause. Dans cette procédure, Alejandro Gil a été reconnu coupable de «corruption, soustraction et dégradation de documents ou d'autres objets sous garde officielle, violation des scellés officiels et infraction aux règles de protection des documents classifiés», indique seulement la Cour suprême.

L'ancien ministre de 61 ans, en poste de 2018 à 2024 et réputé proche du président Miguel Diaz-Canel, a également été l'objet d'une seconde procédure pour laquelle il a été condamné à vingt ans de prison, a annoncé la Cour suprême dans le même communiqué. Dans cette seconde procédure, il a été reconnu coupable de «délits de corruption de caractère continu, utilisés comme moyen pour commettre la falsification de documents publics, ainsi que de trafic d'influence et de fraude fiscale».

L'ancien ministre a dix jours pour faire appel de cette seconde condamnation. Dans le cas de la condamnation à la prison à perpétuité, le droit cubain prévoit un appel automatique, ce qui impliquera obligatoirement un deuxième procès.

Cuba connait une grave crise économique

Alejandro Gil a été ministre de l'Economie et de la Planification de 2018 jusqu'à sa brutale destitution en février 2024. Depuis, il n'a plus jamais été vu publiquement.

Sa mise en cause a suscité des interrogations au moment où le pays traverse sa pire crise économique en trente ans. Cuba connaît en effet une ouverture chaotique au secteur privé, avec une forte inflation, la paupérisation d'une grande partie de la population et une montée des inégalités.

Le procès avait débuté le 11 novembre dans un tribunal d'un quartier périphérique de La Havane. Au premier jour d'audience, les alentours avaient été placés sous la surveillance de voitures de police en patrouille et de nombreux policiers en civil, avait constaté l'AFP.

Aucune information officielle n'a par la suite filtré sur le déroulement des audiences, qui se sont tenues à huis clos, et les médias d'Etat ont gardé un silence complet sur le sujet. Seule l'annonce de la date du procès et les condamnations rendues publiques lundi ont été relayées.