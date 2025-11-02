Les Etats-Unis annoncent une aide humanitaire de 3 millions de dollars pour Cuba, à la suite des dégâts causés par l'ouragan Melissa. La distribution sera coordonnée avec l'Eglise catholique. La Havane qualifie cette proposition d'«indigne».

Après le passage de Melissa à Cuba, les Etats-Unis annoncent une aide de 3 millions de francs. Une proposition jugée indigne par le gouvernement cubain. Si les Etats-Unis veulent nous aider, qu'ils lèvent l'embargo pesant depuis 60 ans sur l'île. Photo: Ramon Espinosa

Les Etats-Unis ont annoncé dimanche une aide humanitaire de 3 millions de dollars à destination des Cubains touchés par le passage de l'ouragan Melissa qui a dévasté plusieurs provinces de l'est du pays. Une proposition qualifiée d'«indigne» par la Havane.

«Les Etats-Unis sont en train de coordonner avec l'Eglise catholique la distribution de 3 millions de dollars d'aide humanitaire directement aux personnes de l'est de Cuba les plus touchées par les ravages de l'ouragan Melissa», a annoncé sur X le Bureau des Affaires de l'hémisphère occidental.

L'ouragan Melissa, qui a dévasté en début de semaine des régions entières de la Jamaïque, frappé l'est de Cuba et inondé Haïti, a fait près de 60 morts dans les Caraïbes.

A Cuba, le gouvernement, qui avait procédé à l'évacuation préventive de plus de 700'000 personnes, n'a pour l'heure fait état d'aucune victime. Mais plusieurs provinces de l'est du pays ont subi des dégâts considérables: maisons effondrées, réseau électrique à terre, cultures dévastées…

Vendredi les Etats-Unis, qui imposent un embargo économique à Cuba depuis plus de six décennies, avaient dit se «tenir au côté du courageux peuple cubain» et le Département d'Etat s'était dit «prêt à fournir une aide humanitaire immédiate directement et par l'intermédiaire de partenaires locaux», sans passer par le gouvernement.

Une proposition qualifiée d'«indigne» par La Havane.

«Si c'était la volonté sincère de ce gouvernement de soutenir notre peuple, ils auraient levé sans conditions le blocus criminel et nous auraient retirés de la liste des Etats soutenant le terrorisme, où nous n'aurions jamais dû figurer», avait réagi Roberto Morales Ojeda, membre du Bureau politique du Parti communiste cubain.

Depuis fin 2021, les Etats-Unis ont réinscrit Cuba sur leur liste des «Etats soutenant le terrorisme», entraînant un renforcement de l'embargo. L'ex-président Joe Biden l'en a retiré une semaine avant de quitter la Maison-Blanche, décision rapidement révoquée par Donald Trump.

Dans le passé, l'Eglise catholique a régulièrement servi de médiateur entre les deux ennemis idéologiques.

Dans le reste des Caraïbes, les Etats-Unis ont mobilisé des équipes de secours en République dominicaine, en Jamaïque, aux Bahamas et à Haïti. Le secrétaire d'Etat Marco Rubio avait déclaré vendredi que Cuba était inclus dans le dispositif américain.

De l'aide a d'ores et déjà été envoyée à Cuba par le Venezuela et le Mexique, en plus du déploiement d'aide par les agences de l'ONU.