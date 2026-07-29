Deux pompiers sont morts en combattant un incendie en Crète

Les trois pires feux de forêt d'Espagne se sont produits ces deux dernières années

L'incendie qui sévit depuis une semaine à Avila, dans le centre de l'Espagne, est le plus important de l'histoire récente du pays, selon le gouvernement central à Madrid.

Les trois pires feux de forêt en Espagne se sont produits ces deux dernières années, selon les données du Ministère de la Transition écologique, dont les relevés remontent à 1961.

Avila (juillet 2026)

Environ 50’000 hectares ont été ravagés par les flammes, obligeant des dizaines de milliers de personnes à se confiner ou abandonner leur domicile de cette zone située au nord-ouest de Madrid.

Une semaine après le départ du feu, celui-ci n'est toujours pas éteint.

Larouco (août 2025)

L'incendie parti le 13 août 2025 de Larouco, en Galice (nord-ouest), a calciné 37’765 hectares de surface forestière, selon les chiffres provisoires pour 2025 du Ministère de la Transition écologique.

Ce feu s'est produit au cours du pire été de l'histoire de l'Espagne en termes de superficie brûlée (400’000 hectares au total), causant la mort de quatre personnes.

La Mierla (juillet 2026)

Une semaine avant l'incendie record d'Avila, celui de la province de Guadalajara avait ravagé 32’000 hectares dans une zone aride et peu peuplée de la région de Castille-La Manche, au nord de Madrid.

Le 24 juillet, au moment même où les feux de Madrid et d'Avila prenaient une ampleur significative, cet incendie, qui était le plus préoccupant jusqu'ici, passait «en phase de stabilisation», avec une «évolution favorable», selon les services de lutte contre les incendies et de prévention (Infocam) à l'AFP.

Losacio (juillet 2022)

L'incendie de Losacio, qui s'est déclenché le 17 juillet 2022, a brûlé 31’473 hectares.

Il fait partie des deux incendies dévastateurs qui ont ravagé cet été-là un total de plus de 65’000 hectares dans la chaîne montagneuse de la Sierra de la Culebra, soit un cinquième de la surface qui a brûlé en Espagne cette année-là et fait quatre morts.

Cortes de Pallas (juin 2012)

En 2012, deux incendies de forêt survenus dans la même zone de la région de Valence (est) ont ravagé quelque 54’000 hectares et ont coûté la vie à un pilote d'hélicoptère.

Le plus important a été celui de Cortes de Pallas, détecté le 28 juin, qui a détruit 28’879 hectares de forêt et 1812 hectares de terrains non forestiers, soit un total de 30’691 hectares.

Si on ne prend en compte que la superficie forestière brûlée, celui de 2004 à Minas de Riotinto, dans le sud de l'Espagne, a été plus dévastateur, avec 29’867 hectares de ce type de terrain ravagés. Ce feu a fait deux morts et entraîné l'évacuation d'un millier de personnes.