Il a abattu six personnes sur la place du marché de Cracovie, et aurait tué ses parents et sa sœur peu avant. Voici ce que l’on sait sur le tireur polonais Michal O., âgé de 24 ans.

Qui est Michal O., auteur de l'attaque terroriste à Cracovie?

Qui est Michal O., auteur de l'attaque terroriste à Cracovie?

Daniel Kestenholz

Nous sommes samedi, peu avant 15 heures, lorsqu’une Subaru noire arrive sur la place du marché de Cracovie. Au volant se trouve Michal O.*, vêtu d’une tenue de camouflage, avec à ses côtés un fusil semi-automatique de type AR-15. Depuis la voiture, il tire au hasard sur les passants. Six personnes meurent et au moins 15 sont blessées, dont un Allemand et un Autrichien.

Qui est l’homme qui a transformé cette place historique en scène de crime? Michal O. est né en 2002 et a grandi à Ostrowiec Świętokrzyski, une petite ville située à environ 200 kilomètres au nord-est de Cracovie. Enfant, il se distinguait par son talent artistique et s’investissait dans l’Eglise. Plus tard, il a fréquenté une école technique spécialisée.

Un passionné d’armes

Les armes étaient sa grande passion. Comme son père, il pratiquait le tir sportif. Deux armes étaient enregistrées au nom du fils, onze au nom du père. Le jeune homme posait fièrement avec elles sur les réseaux sociaux. Comme il portait une tenue militaire lors de l’attaque, on a d’abord affirmé qu’il était soldat. Le ministre de la Défense Władysław Kosiniak-Kamysz a démenti: cet homme n’avait jamais eu de lien avec l’armée.

Ses motivations restent encore floues. Le ministre de l’Intérieur Marcin Kierwiński le décrit comme quelqu’un aux opinions «ultranationalistes», fasciné par les idéologies d’extrême droite.

Une macabre découverte

Alors que les traces sont encore relevées à Cracovie, les enquêteurs font une macabre découverte à Ostrowiec. Trois corps gisent dans le logement familial: ceux du père, de la mère et de la sœur de Michal O. Il les aurait vraisemblablement tués avant de partir pour Cracovie. Le bilan s’élève ainsi à neuf morts.

Le tireur a été stoppé par deux policiers, qui ont été grièvement blessés. Le Premier ministre Donald Tusk (69 ans) les qualifie de «véritables héros». Michal O. est hospitalisé. On ignore s’il est en état d’être interrogé.