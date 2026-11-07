Schüsse in Krakau – fünf Tote

Auf dem Hauptmarktplatz im Zentrum von Krakau, Polen sind am Samstagnachmittag Schüsse gefallen. Laut ersten Erkenntnissen wurde aus einem fahrenden Auto auf Passanten geschossen. Fünf Menschen starben.

Darum gehts In Krakaus Zentrum schoss eine Person am Samstagnachmittag aus einem fahrenden Auto auf Passanten

Nach Polizeiangaben wurden bei dem Angriff mindestens fünf Menschen getötet und rund ein Dutzend verletzt

Rettungskräfte und Polizei waren vor Ort im Einsatz, Regierungschef Tusk kündigte Ermittlungen zum Hintergrund an

Janine Enderli Redaktorin News

Am Samstagnachmittag sind auf dem Hauptmarktplatz im Zentrum der polnischen Stadt Krakau Schüsse gefallen. Ersten Erkenntnissen zufolge schoss eine Person aus einem fahrenden Auto auf Passanten.

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Dies bestätigte die Polizei kurz nach 16 Uhr auf X. Gegen 15 Uhr habe ein Mann begonnen aus seinem Fahrzeug wahllos auf Passanten zu schiessen. Es gebe fünf Todesopfer und rund ein Dutzend Verletzte. Der Täter wurde mittlerweile festgenommen.

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Die Stadtregierung von Krakau bestätigte den Grosseinsatz auf X. Das genaue Ausmass des Vorfalls sei noch unbekannt. «Auf dem Hauptmarkt fielen Schüsse. Rettungskräfte sind bereits vor Ort. Die Polizei führt auch in der Dietla-Strasse einen Einsatz durch. Wir warten auf die offizielle Bestätigung des Ausmasses des Vorfalls – einschliesslich Informationen zur Anzahl der Verletzten.»

Auch der polnische Regierungschef Tusk hat sich geäussert. Er erklärte, dass die Polizei derzeit den Hintergrund und alle Umstände des Angriffs untersuche.

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