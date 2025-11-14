Publié: il y a 46 minutes

Le milliardaire Joe Lewis, 88 ans, a demandé à Donald Trump une grâce afin de recevoir des soins médicaux et rendre visite à ses petits-enfants et arrière-petits-enfants aux États-Unis.

Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump a gracié jeudi le milliardaire Joe Lewis, ancien propriétaire du club de football britannique Tottenham Hotspur, a indiqué un responsable de la Maison Blanche. Le magnat britannique âgé de 88 ans avait demandé une grâce pour recevoir des soins médicaux et rendre visite à ses petits-enfants et arrière-petits-enfants aux États-Unis, a précisé cette même source.

Joe Lewis a plaidé coupable en 2024 pour avoir conspiré en vue de commettre une fraude boursière. Il a échappé à la prison et vit désormais aux Bahamas. Le milliardaire a reconnu sa culpabilité, n'a pas contesté son extradition vers les États-Unis et a payé une amende de 5 millions de dollars, a précisé un responsable de la Maison Blanche.

Selon Forbes, sa fortune s'élève actuellement à 6,8 milliards de dollars. Il s'est forgé une réputation de spéculateur monétaire dans les années 1980 et au début des années 1990. Sa société holding ENIC a racheté en 2001 la majorité des parts du club Tottenham. Joe Lewis a officiellement cédé le contrôle du club en 2022, et sa participation a été transférée à une fiducie familiale.