Trump a demandé au président israélien de gracier Netanyahu

Le président américain Donald Trump a demandé au président israélien Isaac Herzog d'envisager une grâce pour Benjamin Netanyahu. Cette requête intervient alors que Netanyahu fait face à des poursuites pour corruption en Israël.

Donald Trump a demandé au président israélien Isaac Herzog de gracier Benjamin Netanyahu. Photo: keystone-sda.ch

Le président américain Donald Trump a écrit à son homologue israélien, Isaac Herzog, pour lui demander d'accorder une grâce au Premier ministre Benjamin Netanyahu, poursuivi dans son pays pour corruption, a indiqué mercredi le bureau de la présidence.

Isaac Herzog a reçu «ce matin» une lettre «du président américain Donald Trump, l'invitant à envisager d'accorder une grâce» à Netanyahu, détaille un communiqué du bureau présidentiel, qui précise que «toute personne souhaitant obtenir une grâce présidentielle doit présenter une demande officielle».

Netanyahu est poursuivi dans son pays pour corruption et est régulièrement entendu dans le cadre d'au moins trois procédures judiciaires. Lors d'un discours au Parlement israélien le 13 octobre, Trump avait déjà suggéré qu'une grâce lui soit accordée.