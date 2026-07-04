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Nouvelle espèce
Découverte inédite d'un requin fantôme au large du Costa Rica

Des chercheurs au Costa Rica ont identifié une nouvelle espèce de requin fantôme dans l'océan Pacifique. Doté d'un nez plus court et d'un corps plus sombre, il pourrait avoir une large répartition en Amérique centrale et du Sud.
Publié: 13:20 heures
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Des chercheurs ont identifié une nouvelle espèce de requin fantôme dans le Pacifique.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Des chercheurs costariciens ont annoncé avoir découvert dans l'océan Pacifique ce qu'ils pensent être une nouvelle espèce de requin fantôme, doté d'un nez plus court et d'un corps plus sombre que ceux des espèces déjà connues. Jusqu'à ce jour, trois espèces de requin fantôme avaient été recensées en Afrique du Sud, à Taïwan, en Australie, au Japon et dans l'océan Atlantique, entre le Groenland et le Brésil.

L'espèce découverte à proximité du cap Blanco et de l'île del Caño «est la seule (de requin fantôme) connue sur la côte de l'Amérique centrale», a déclaré Arturo Angulo Sibaja, professeur et chercheur à l'École de biologie de l'Université du Costa Rica. Elle présente un nez «plus court», un «motif de coloration plus sombre» et une épine de la nageoire dorsale «beaucoup plus longue», a détaillé l'expert. Les analyses génétiques montrent que «les organismes du Costa Rica n'ont aucun contact sur le plan reproductif» avec les espèces connues jusqu'à présent, a-t-il ajouté.

Squelette cartilagineux

Cependant, ils ressemblent à des spécimens observés près du Pérou et du Chili, ce qui nécessite des analyses comparatives supplémentaires pour déterminer s'il s'agit de la même espèce, a expliqué Arturo Angulo Sibaja. «Il est très probable que cette quatrième espèce présente une distribution plus large le long de la côte (Pacifique) de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud», a-t-il estimé.

Les requins fantômes, aussi appelés chimères, sont liés aux requins et aux raies et disposent d'un squelette cartilagineux. Ils se nourrissent de crustacés à des profondeurs pouvant atteindre quelque 2600 m. Bien qu'ils soient apparentés aux requins, ces animaux se sont séparés génétiquement de leurs parents il y a près de 400 millions d'années.

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