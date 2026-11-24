Des avions militaires russes ont survolé mardi la zone de défense aérienne sud-coréenne au-dessus de la mer de l’Est. Un appareil a approché l’île d’Ulleung, forçant les autorités à alerter les habitants.

AFP Agence France-Presse

Plusieurs avions militaires russes ont pénétré dans la zone d'identification de défense aérienne de la Corée du Sud, a rapporté mardi l'agence de presse Yonhap. Les habitants de la région proche du survol ont été appelés à se mettre à l'abri.

«Plusieurs avions militaires russes [...] ont pénétré dans la zone d'identification de défense aérienne de la Corée du Sud (KADIZ) au-dessus de la mer de l'Est», a indiqué Yonhap, en référence à cette étendue d'eau également connue sous le nom de mer du Japon, citant des sources militaires.

Un appareil s'est approché de l'île d'Ulleung, au large de la côte est du pays, après avoir pénétré dans la zone, amenant les autorités à émettre un avertissement à l'intention des habitants, selon l'armée sud-coréenne.

Espace aérien pas violé

Le ministère sud-coréen de l'intérieur a envoyé une alerte aux habitants de l'île d'Ulleung, les exhortant à se mettre à l'abri. L'alerte a été levée peu avant 08h00, environ cinq minutes après avoir été émise, selon Yonhap.

L'armée sud-coréenne a précisé par la suite que l'espace aérien du pays n'avait pas été violé. La zone d'identification de défense aérienne ne correspond pas à l'espace souverain d'un pays. Elle est une aire tampon plus étendue dans laquelle les Etats procèdent au contrôle des aéronefs étrangers.

En général, les aéronefs étrangers s'annoncent avant de pénétrer dans la zone de défense aérienne d'un pays tiers, bien qu'ils n'y soient pas légalement obligés. Il y a une semaine, l'armée sud-coréenne avait indiqué avoir déployé des avions de combat après l'intrusion de plusieurs appareils militaires russes dans sa zone de défense aérienne.