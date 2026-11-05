La Corée du Nord a fustigé un projet de résolution de l'UE à l'ONU sur les droits humains. Pour Pyongyang, la démarche relève d'une «provocation politique».

«Les droits de l'homme ne sont en aucun cas le monopole de l'Occident», lance... la Corée du Nord

«Les droits de l'homme ne sont en aucun cas le monopole de l'Occident», lance... la Corée du Nord

AFP Agence France-Presse

La Corée du Nord a fustigé l'Union européenne pour son projet de résolution déposé à l'ONU sur la situation des droits humains dans le pays, ont rapporté jeudi les médias d'État, en enjoignant l'UE de «se mêler de ses propres affaires».

Pyongyang est depuis longtemps accusé par les Nations unies et d'autres observateurs de violations généralisées des droits humains, notamment en raison de l'existence de camps de prisonniers et de graves restrictions à la liberté d'expression et à l'accès à l'information. L'Assemblée générale de l'ONU adopte chaque année depuis 2005 une résolution condamnant les violations des droits humains en Corée du Nord.

«L'UE a de nouveau soumis un projet de résolution déformant de façon flagrante la politique et la situation des droits de l'homme en RPDC», a déclaré la mission nord-coréenne auprès de l'ONU dans un communiqué relayé par l'agence officielle KCNA, en désignant le pays par les initiales de son nom officiel, la République populaire démocratique de Corée.

Pas d'améliorations en Corée du Nord

La Corée du Nord a qualifié cette démarche de «farce» et de «provocation à motivation politique». «Les droits de l'homme ne sont en aucun cas le monopole de l'Occident», ajoute le communiqué.

«Dans les villes d'Europe, de Paris à Bruxelles où se trouve le siège de l'UE, les rues sont remplies de manifestants de tous horizons qui réclament des droits aussi élémentaires que le droit à l'existence, a-t-il ajouté. L'UE ferait mieux de se mêler de ses propres affaires au lieu de monter en épingle des 'problèmes de droits de l'homme inexistants'».

La résolution devrait être adoptée par la troisième commission de l'Assemblée générale de l'ONU courant novembre, avant d'être soumise à l'assemblée plénière pour approbation finale. Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a déclaré l'an dernier que la situation des droits humains en Corée du Nord ne s'était pas améliorée au cours de la dernière décennie et s'était même aggravée dans de nombreux cas.