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«Très inquiétant»
La hausse de l'activité nucléaire en Corée du Nord alarme l'AIEA

La Corée du Nord intensifie ses capacités nucléaires, a alerté Rafael Grossi, chef de l'AIEA, à Séoul. Des activités accrues sont confirmées au réacteur de Yongbyon.
Publié: 08:58 heures
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Dernière mise à jour: 09:01 heures
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Le chef de l'AIEA alerte sur l'augmentation des activités.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La Corée du Nord montre une «augmentation très inquiétante» de ses capacités à produire des armes nucléaires, a averti mercredi le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

La nation isolée serait en train d'exploiter plusieurs installations d'enrichissement d'uranium, une étape clé dans la fabrication d'ogives nucléaires, estiment les renseignements sud-coréens. Parmi elles, le site nucléaire de Yongbyon, qui aurait été démantelé par Pyongyang après des pourparlers et réactivé en 2021.

«Lors de nos évaluations périodiques, nous avons pu confirmer qu'il y a une augmentation rapide des activités» à Yongbyon, a déclaré le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, lors d'une conférence de presse à Séoul. L'agence a également observé une hausse des opérations à l'unité de retraitement et au réacteur à eau légère du site, ainsi que la mise en service d'autres installations, a expliqué M. Grossi.

Une dizaine d'ogives

«Tout cela indique une augmentation très sérieuse des capacités de la Corée du Nord dans le domaine de la production d'armes nucléaires, qui est estimée à quelques dizaines d'ogives.»

La Corée du Nord, qui a procédé à son premier essai nucléaire en 2006, est soumise à une série de sanctions de l'ONU en raison de ses programmes d'armement. Son dirigeant, Kim Jong Un a encore répété le mois dernier que son pays ne renoncera jamais à son statut de puissance nucléaire, et que le développement de l'arsenal nucléaire était «pleinement justifié». 

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