Le média d'Etat KCNA confirme des tirs de missiles balistiques signalés par Séoul. Cinq engins ont frappé une zone ciblée à 136 km, supervisés par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

AFP Agence France-Presse

L'agence de presse officielle de la Corée du Nord KCNA a confirmé lundi que le pays a réalisé la veille des tests de missiles balistiques de courte portée alors signalés par Séoul. «Cinq missiles balistiques tactiques, tirés en direction de la zone cible située autour d'une île à environ 136 km, ont frappé une zone de 12,5 à 13 hectares avec une très forte densité, démontrant pleinement leur puissance de combat», a décrit le média d'Etat.

Ces tirs, supervisés par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un selon l'agence officielle, font suite à d'autres essais menés ces dernières semaines, avec des missiles balistiques, des missiles de croisière anti-navires et des armes à sous-munitions. Selon KCNA, Kim Jong Un a souligné que «le développement et la mise en service de différentes ogives de bombes à fragmentation peuvent (...) renforcer la capacité de frappe à haute densité permettant de neutraliser une zone cible spécifique, ainsi que la capacité de frappe de haute précision».

Ces tirs portent à six le nombre de tests de missiles balistiques connus réalisés par la Corée du Nord depuis le début de l'année, alors que l'ONU interdit en principe à ce pays d'utiliser ces engins. Ils avaient été détectés dimanche par la Corée du Sud, qui a exhorté Pyongyang à cesser ces «provocations successives» et à cheminer vers «la paix».