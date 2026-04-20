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Sous l'oeil de Kim Jong Un
La Corée du Nord confirme avoir tiré cinq missiles balistiques

Le média d'Etat KCNA confirme des tirs de missiles balistiques signalés par Séoul. Cinq engins ont frappé une zone ciblée à 136 km, supervisés par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.
Publié: il y a 35 minutes
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Kim Jong Un marchant aux côtés de militaires avant le tir d'essai d'un missile balistique en Corée du Nord.
Photo: AP
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AFP Agence France-Presse

L'agence de presse officielle de la Corée du Nord KCNA a confirmé lundi que le pays a réalisé la veille des tests de missiles balistiques de courte portée alors signalés par Séoul. «Cinq missiles balistiques tactiques, tirés en direction de la zone cible située autour d'une île à environ 136 km, ont frappé une zone de 12,5 à 13 hectares avec une très forte densité, démontrant pleinement leur puissance de combat», a décrit le média d'Etat.

Ces tirs, supervisés par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un selon l'agence officielle, font suite à d'autres essais menés ces dernières semaines, avec des missiles balistiques, des missiles de croisière anti-navires et des armes à sous-munitions. Selon KCNA, Kim Jong Un a souligné que «le développement et la mise en service de différentes ogives de bombes à fragmentation peuvent (...) renforcer la capacité de frappe à haute densité permettant de neutraliser une zone cible spécifique, ainsi que la capacité de frappe de haute précision».

Ces tirs portent à six le nombre de tests de missiles balistiques connus réalisés par la Corée du Nord depuis le début de l'année, alors que l'ONU interdit en principe à ce pays d'utiliser ces engins. Ils avaient été détectés dimanche par la Corée du Sud, qui a exhorté Pyongyang à cesser ces «provocations successives» et à cheminer vers «la paix».

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