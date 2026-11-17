Au début du mois, le FBI a confirmé que des hackers nord-coréens étaient derrière le vol de cryptomonnaies de plusieurs milliards de dollars perpétré contre la plateforme Binance. En Europe aussi, les cyberattaques menées par la Corée du Nord sont en hausse. Un ancien ambassadeur allemand donne l’alerte.

L’arme la plus dangereuse de Kim Jong-un n’est pas la bombe atomique

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En bref Le FBI tient des hackers nord-coréens pour responsables du vol de 6,3 milliards de dollars perpétré contre Binance

L’ex-ambassadeur allemand Pit Heltmann estime que les cyberattaques représentent une menace économique plus importante que les armes nucléaires

La Corée du Nord recrute des hackers dans les écoles, qui utilisent des candidatures, l’hameçonnage et des logiciels malveillants

Wiebke Köhne

Fin octobre, la plateforme Binance a été victime de ce qui s'apparente au plus grand braquage de cryptomonnaies de l'histoire. Le préjudice est colossal: 6,3 milliards de dollars. Désormais, une chose est sûre: ces fonds virtuels ont été siphonnés par un groupe de pirates informatiques agissant pour le compte de la République populaire démocratique de Corée.

Chez nos voisins allemands, les offensives numériques nord-coréennes ont également connu une récente recrudescence. Dernier ambassadeur d'Allemagne en poste à Pyongyang, Pit Heltmann a expliqué au média Bayerischer Rundfunk pourquoi cette menace est si pressante. Selon lui, si l'usage de l'arme nucléaire n'est envisageable qu'en cas de frappe de représailles, les hackeurs, eux, ont déjà prouvé «qu'ils sont capables de s'infiltrer dans les systèmes les plus divers». D'un point de vue économique, ces pirates représenteraient donc un danger bien plus important que l'arsenal atomique de la Corée du Nord.

Des hackeurs recrutés dès l'école

L’armée de hackers nord-coréenne est composée d’un grand nombre de cybercriminels soutenus par l’Etat. Régulièrement, les autorités parviennent à identifier certains de ces groupuscules. L'exemple le plus célèbre reste le groupe Lazarus, qui s'était fait connaître en 2014 lors d'une attaque retentissante contre le géant de l'électronique Sony. En février de l'année dernière, cette même organisation sulfureuse aurait également dérobé près de 1,5 milliard de dollars à la bourse de cryptomonnaies Bybit.

Le groupe TraderTraitor, qui serait derrière l’attaque contre Binance, fait également partie du groupe Lazarus, plus important, selon les autorités américaines. Il faut dire que la Corée du Nord aurait mis sur pied une véritable unité de cyberguerre dès le milieu des années 1990. Une force de frappe qui n'a cessé de s'étoffer sous l'impulsion du dirigeant Kim Jong Un. D'après un rapport du portail financier Market Screener, l'Etat n'hésite plus à repérer ses futurs talents informatiques directement sur les bancs des écoles secondaires.

Des méthodes d'infiltration très variées

Ces jeunes intègrent ensuite des universités d’élite et suivent une formation spécialisée afin de devenir des agents cybernétiques, des développeurs de logiciels ou encore des spécialistes informatiques travaillant à l’étranger. Cette volonté d'infiltrer les entreprises cryptos avec de faux collaborateurs s'est d'ailleurs vérifiée de manière concrète chez Binance: en 2025, la plateforme révélait recevoir chaque jour des candidatures suspectes, utilisant parfois des photos générées par intelligence artificielle et des voix modifiées.

Que ce soit en exploitant les droits d'accès accordés à ces prétendus employés, par l'envoi d'e-mails de phishing ou en diffusant de fausses publicités truffées de logiciels malveillants, les hackeurs nord-coréens ne reculent devant rien pour faire main basse sur des devises virtuelles étrangères. Si les victimes ne parviennent pas à sécuriser les fonds à temps – notamment par un gel rapide des avoirs –, l'argent atterrit directement dans les caisses de l'Etat nord-coréen. Et le doute n'est plus vraiment permis: il est soupçonné depuis longtemps que Kim Jong Un utilise cette manne financière pour alimenter son programme nucléaire.