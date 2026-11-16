A la COP31 d’Antalya, un premier projet de décision appelle à accélérer la sortie des énergies fossiles et à tripler la finance pour l’adaptation. Le texte reste très disputé et devra obtenir le consensus de près de 200 pays d’ici vendredi.

COP31: un projet pour accélérer la sortie des énergies fossiles

COP31: un projet pour accélérer la sortie des énergies fossiles

AFP Agence France-Presse

Sortie «accélérée» des énergies fossiles ou triplement de la finance pour l'adaptation : un premier projet de décision touffu, reflet d'aspirations contradictoires, a émergé lundi à la COP31 mais la route reste encore longue avant un potentiel consensus sur un accord.

La présidence australienne des négociations a consulté près de 200 pays présents à Antalya avant de dévoiler dans l'après-midi un premier projet de décision politique.

Ce texte de 18 pages et 144 paragraphes évoque tous les sujets majeurs qui préoccupent, et souvent divisent, les nations: énergie, finance, science du climat, limitation du réchauffement climatique à 1,5°C...

Appel à «une action accélérée»

Le document contient ainsi un appel à «une action accélérée» pour sortir des énergies fossiles, «y compris au travers d'une transition immédiate hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques».

Aucune certitude que ces éléments figureront ou non dans la décision finale, dont le contenu sera encore discuté jusqu'à vendredi.

Certaines formulations pourraient ne pas survivre aux débats houleux qui s'annoncent entre pays ces prochains jours, alors que le consensus est nécessaire pour qu'un tel texte soit formellement adopté.

Ce n'est pas l'ébauche «finale», a souligné Chris Bowen, le ministre australien du Climat, qui préside les négociations. Le texte «contient des éléments sur lesquels toutes les parties ne se mettront pas d'accord», a-t-il reconnu.

120 milliards de dollars

Près de 200 pays s'étaient engagés lors de la COP28 de Dubaï en 2023 à amorcer leur transition hors des énergies fossiles. Mais le sujet stagne depuis, toute mention de ces énergies - dont l'utilisation massive est la première cause du réchauffement climatique d'origine humaine - se heurtant à l'opposition de pays producteurs.

Le texte dévoilé lundi contient également un appel à «augmenter la part de l'électricité» dans la consommation finale d'énergie à 35% d'ici 2035. Cet objectif est poussé par la présidence turque de la COP31 mais jusqu'ici essentiellement sous la forme d'un engagement volontaire de pays.

Il contient encore un appel à «tripler la finance pour l'adaptation» jusqu'à au moins 120 milliards de dollars, reflet d'une demande pressante des pays du Sud.

La question de la science, qui s'est invitée à Antalya, est aussi mentionnée dans le document. Il invite le Giec, le groupe de scientifiques qui travaillent sur le climat sous l'égide de l'ONU, à rendre son prochain rapport «à temps» pour un prochain «bilan mondial» des efforts réalisés par les pays pour réduire leurs gaz à effet de serre, attendu en 2028.

Question de calendrier débattue

Cette question de calendrier est extrêmement débattue entre pays, certains comme l'Inde ou l'Arabie saoudite préférant attendre 2029 pour cette publication.

Le texte contient enfin de multiples références au dépassement attendu du seuil de 1,5°C de réchauffement dans le monde et appelle à repasser sous ce niveau «dès que possible».

C'est «un mélange d'options solides et de propositions plus faibles pour répondre à la crise climatique», a jugé Jasper Inventor, de Greenpeace.

Le document diffusé lundi est une ébauche de décision dite «de couverture», soit un texte politique publié lors de certaines COP en plus des accords plus techniques qui sont également négociés. Si ce projet de décision aboutit, il sera le principal résultat tangible de la conférence - mais son principe même est encore contesté par certains pays.